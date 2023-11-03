Пушич назвал причины победы Шахтера и травму ключевого игрока
Марино Пушич дал пресс-конференцию после своего первого поединка в украинской Премьер-лиге. "Шахтер" обыграл в Киеве "Динамо" со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил Александр Зубков, сообщает портал Новини.LIVE.
Новый тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич считает победу над "Динамо" важной с точки зрения турнирных перспектив и морального состояния футболистов.
Пушич считает, что его команда заслужила победу над "Динамо". Он собирается вывести "Шахтер" на новый уровень и продолжает вникать в детали украинского футбола.
Травмы игроков "Шахтера"
В матче против киевлян не сумел сыграть полузащитник Артем Бондаренко. Тренер "горняков" подтвердил травму игрока. В донецком клубе пытались поставить его на ноги перед игрой с "Динамо", но в итоге решили не рисковать здоровьем футболиста.
Пушич прокомментировал и травму Азарова, который был вынужден покинуть поле в первом тайме. Завтра защитник пройдет медицинское обследование, которое и выявит степень повреждения игрока.
Впечатление от Луческу
После этой игры главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подал в отставку и завершил карьеру наставника. Марино Пушич отметил, что румынский специалист того же возраста, что его отец. Новый тренер "Шахтера" с уважением относится к уже бывшему наставнику "бело-синих".
"Я уважаю то, что Луческу добился как тренер. Он много лет в этом деле, у него много достижений. Могу только выказать ему уважение. Его отставка — его персональное решение. Он очень много лет был на высоком уровне", — рассказал Марино Пушич.
Напомним, Мудрик внезапно может сменить "Челси" на другой топ-клуб.
Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера "Динамо" и завершил карьеру.
Милевский впервые после госпитализации вышел на связь и обратился к болельщикам.
Луческу рассказал, почему завершил карьеру, и дал совет Суркису.
Шацких прокомментировал мечту Алиева стать тренером Динамо.
Читайте Новини.LIVE!