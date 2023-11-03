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Пушич назвал причины победы Шахтера и травму ключевого игрока

3 ноября 2023 20:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Пушич назвал причины победы Шахтера и травму ключевого игрока
Марино Пушич перед дерби с "Динамо". Скриншот 2+2
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Марино Пушич дал пресс-конференцию после своего первого поединка в украинской Премьер-лиге. "Шахтер" обыграл в Киеве "Динамо" со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Александр Зубков, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Новый тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич считает победу над "Динамо" важной с точки зрения турнирных перспектив и морального состояния футболистов. 

Пушич считает, что его команда заслужила победу над "Динамо". Он собирается вывести "Шахтер" на новый уровень и продолжает вникать в детали украинского футбола. 

Травмы игроков "Шахтера" 

В матче против киевлян не сумел сыграть полузащитник Артем Бондаренко. Тренер "горняков" подтвердил травму игрока. В донецком клубе пытались поставить его на ноги перед игрой с "Динамо", но в итоге решили не рисковать здоровьем футболиста.

Пушич прокомментировал и травму Азарова, который был вынужден покинуть поле в первом тайме. Завтра защитник пройдет медицинское обследование, которое и выявит степень повреждения игрока. 

Александр Зубков
Зубков забил единственный гол в матче. Скриншот 2+2

Впечатление от Луческу 

После этой игры главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подал в отставку и завершил карьеру наставника. Марино Пушич отметил, что румынский специалист того же возраста, что его отец. Новый тренер "Шахтера" с уважением относится к уже бывшему наставнику "бело-синих". 

"Я уважаю то, что Луческу добился как тренер. Он много лет в этом деле, у него много достижений. Могу только выказать ему уважение. Его отставка — его персональное решение. Он очень много лет был на высоком уровне", — рассказал Марино Пушич. 

Напомним, Мудрик внезапно может сменить "Челси" на другой топ-клуб. 

Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера "Динамо" и завершил карьеру. 

Милевский впервые после госпитализации вышел на связь и обратился к болельщикам. 

Луческу рассказал, почему завершил карьеру, и дал совет Суркису

Шацких прокомментировал мечту Алиева стать тренером Динамо. 

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