Пушич прокоментував чемпіонський титул Шахтаря
Головний тренер донецького “Шахтаря” Марино Пушич поділився думками про перше чемпіонство на чолі із командою. Золоті нагороди в нього вийшло взяти завдяки перемозі над київським "Динамо" в очному протистоянні.
Коментар хорватського наставника — в матеріалі Новини.LIVE.
"Дуже задоволений перемогою, адже ми здобули чемпіонство. Я вже вигравав чемпіонат — у Нідерландах, пишаюся цим. Хочу подякувати своїй родині за підтримку і всім у "Шахтарі". Хочу присвятити цей титул уболівальникам та всій Україні", — каже Пушич.
Матч, схожий на фінал
У вирішальному поєдинку "гірники" здобули мінімальну перемогу. Єдиний гол провів Судаков з пенальті у першому тайму. При цьому у суперників була перевага за ударами в площину воріт.
"Вважаю, що ми заслужили на цю перемогу, адже кожен матч для нас був як фінал. "Динамо“ давило, було непросто грати. Ми мали моменти і ми змогли забити. Надалі футболісти думали, як не пропустити та стримати перевагу. Це був дуже важкий поєдинок, але мої футболісти все зробили правильно", — сказав Марино в ефірі UPL.TV.
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