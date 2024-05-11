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Пушич прокоментував чемпіонський титул Шахтаря

11 травня 2024 21:16
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Пушич прокоментував чемпіонський титул Шахтаря
Марино Пушич. Фото: Шахтар
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Головний тренер донецького “Шахтаря” Марино Пушич поділився думками про перше чемпіонство на чолі із командою. Золоті нагороди в нього вийшло взяти завдяки перемозі над київським "Динамо" в очному протистоянні.

Коментар хорватського наставника — в матеріалі Новини.LIVE.

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"Дуже задоволений перемогою, адже ми здобули чемпіонство. Я вже вигравав чемпіонат — у Нідерландах, пишаюся цим. Хочу подякувати своїй родині за підтримку і всім у "Шахтарі". Хочу присвятити цей титул уболівальникам та всій Україні", — каже Пушич.

Матч, схожий на фінал

У вирішальному поєдинку "гірники" здобули мінімальну перемогу. Єдиний гол провів Судаков з пенальті у першому тайму. При цьому у суперників була перевага за ударами в площину воріт.

"Вважаю, що ми заслужили на цю перемогу, адже кожен матч для нас був як фінал. "Динамо“ давило, було непросто грати. Ми мали моменти і ми змогли забити. Надалі футболісти думали, як не пропустити та стримати перевагу. Це був дуже важкий поєдинок, але мої футболісти все зробили правильно", — сказав Марино в ефірі UPL.TV.

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ФК Шахтар
Динамо
УПЛ
Маріно Пушич

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