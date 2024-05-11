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Пушич прокомментировал чемпионский титул Шахтера

11 мая 2024 21:16
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Пушич прокомментировал чемпионский титул Шахтера
Марино Пушич. Фото: Шахтер
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич поделился мыслями о первом чемпионстве во главе с командой. Золотые награды у него получилось взять благодаря победе над киевским "Динамо" в очном противостоянии.

Комментарий хорватского наставника – в материале Новини.LIVE.

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"Очень доволен победой, ведь мы одержали чемпионство. Я уже выигрывал чемпионат — в Нидерландах, горжусь этим. Хочу поблагодарить свою семью за поддержку и всех в "Шахтере". Хочу посвятить этот титул болельщикам и всей Украине", — говорит Пушич.

Матч, похожий на финал

В решающем поединке "горняки" одержали минимальную победу. Единственный гол провел Судаков с пенальти в первом тайме. При этом у соперников было преимущество по ударам в створ ворот.

"Считаю, что мы заслужили эту победу, ведь каждый матч для нас был как финал. "Динамо" давило, было непросто играть. У нас были моменты и мы смогли забить. В дальнейшем футболисты думали, как не пропустить и сдержать преимущество. Это был очень трудный поединок, но мои футболисты все сделали правильно" , — сказал Марино в эфире UPL.TV.

Напомним, "Жироне" придется продать Цыганкова — клуб назвал стоимость игрока.

Григорчук может уйти из "Черноморца" в другой клуб УПЛ.

Куртуа заменит Лунина в основе "Реала" в финале Лиги чемпионов. 

Новый претендент на Судакова готов заплатить за игрока большие деньги — известна сумма.

"Бенфика" продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб.

ФК Шахтер
Динамо
УПЛ
Марино Пушич

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