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Пушич розкрив секрет успіху Шахтаря у поєдинку з Барселоною

7 листопада 2023 22:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Пушич розкрив секрет успіху Шахтаря у поєдинку з Барселоною
Маріно Пушич керує грою "гірників". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер донецького "Шахтаря" Маріно Пушич поділився думкою про перемогу своєї команди над "Барселоною" у Лізі чемпіонів. Наставник "гірників" особливо виділив декілька гравців.

Пушич прокоментував травми Сікана та Степаненка, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Трибуну".

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"Шахтар" став автором однієї із сенсацій ігрового дня у Лізі чемпіонів. Підопічні Маріно Пушича обіграли у Гамбурзі "Барселону" завдяки голу Данила Сікана (1:0).

Що сказав Пушич про матч

Тренер "Шахтаря" запевнив у тому, що перед поєдинком вірив у успіх своєї команди. Він витратив багато часу на аналіз матчів "Барселони", продовжував вивчати суперника навіть на шляху до Гамбургу.

Шахтар Донецьк
"Шахтар" святкує перемогу. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Маріно Пушич вважає, що його підопічні діяли бездоганно та могли забити більше одного гола. "Шахтар" дозволить собі відсвяткувати цю перемогу, але вже вранці почне готуватись до наступного поєдинку в українській Прем'єр-лізі.

Пушич окремо виділив Криськіва та Судакова, але запевнив, що пишається кожним футболістом "Шахтаря". Він сподівається, що травми Степаненка та Сікана виявляться несерйозними. Це стане відомо після медичного обстеження, яке пройдуть футболісти в Україні.

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