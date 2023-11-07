Пушич розкрив секрет успіху Шахтаря у поєдинку з Барселоною

Маріно Пушич керує грою "гірників". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Головний тренер донецького "Шахтаря" Маріно Пушич поділився думкою про перемогу своєї команди над "Барселоною" у Лізі чемпіонів. Наставник "гірників" особливо виділив декілька гравців.

Пушич прокоментував травми Сікана та Степаненка, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Трибуну".

Читайте також:

"Шахтар" став автором однієї із сенсацій ігрового дня у Лізі чемпіонів. Підопічні Маріно Пушича обіграли у Гамбурзі "Барселону" завдяки голу Данила Сікана (1:0).

Що сказав Пушич про матч

Тренер "Шахтаря" запевнив у тому, що перед поєдинком вірив у успіх своєї команди. Він витратив багато часу на аналіз матчів "Барселони", продовжував вивчати суперника навіть на шляху до Гамбургу.

"Шахтар" святкує перемогу. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Маріно Пушич вважає, що його підопічні діяли бездоганно та могли забити більше одного гола. "Шахтар" дозволить собі відсвяткувати цю перемогу, але вже вранці почне готуватись до наступного поєдинку в українській Прем'єр-лізі.

Пушич окремо виділив Криськіва та Судакова, але запевнив, що пишається кожним футболістом "Шахтаря". Він сподівається, що травми Степаненка та Сікана виявляться несерйозними. Це стане відомо після медичного обстеження, яке пройдуть футболісти в Україні.

Нагадаємо, Буяльський розповів, як насправді в "Динамо" ставилися до Луческу.

Караваєв розповів, як "Динамо" відреагувало на призначення нового капітана.

Капітан "Евертона" голосно висловився про Миколенка.

Забарний перейде з "Борнмута" до топклубу наприкінці сезону.

Довбик встановив унікальне досягнення у чемпіонаті Іспанії.