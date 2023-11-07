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Пушич раскрыл секрет успеха Шахтера в поединке с Барселоной

7 ноября 2023 22:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Пушич раскрыл секрет успеха Шахтера в поединке с Барселоной
Марино Пушич руководит игрой "горняков". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич поделился мнением о победе своей команды над "Барселоной" в Лиге чемпионов. Наставник "горняков" особенно выделил несколько игроков. 

Пушич прокомментировал травмы Сикана и Степаненко, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну". 

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"Шахтер" стал автором одной из сенсаций игрового дня в Лиге чемпионов. Подопечные Марино Пушича обыграли в Гамбурге "Барселону" благодаря голу Даниила Сикана (1:0). 

Что сказал Пушич о матче 

Тренер "Шахтера" заверил в том, что перед поединком верил в успех своей команды. Он потратил много времени на анализ матчей "Барселоны", продолжал изучать соперника даже на пути в Гамбург. 

Шахтер Донецк
"Шахтер" празднует победу. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Марино Пушич считает, что его подопечные действовали безукоризненно и могли забить больше одного гола. "Шахтер" позволит себе отпраздновать эту победу, но уже утром начнет готовиться к следующему поединку в украинской Премьер-лиге. 

Пушич отдельно выделил Крыськива и Судакова, но заявил, что гордится каждым футболистом "Шахтера". Он надеется, что травмы Степаненко и Сикана окажутся несерьезными. Это станет известно после медицинского обследования, которое футболисты пройдут в Украине. 

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