Пушич раскрыл секрет успеха Шахтера в поединке с Барселоной

Марино Пушич руководит игрой "горняков". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич поделился мнением о победе своей команды над "Барселоной" в Лиге чемпионов. Наставник "горняков" особенно выделил несколько игроков.

Пушич прокомментировал травмы Сикана и Степаненко, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну".

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"Шахтер" стал автором одной из сенсаций игрового дня в Лиге чемпионов. Подопечные Марино Пушича обыграли в Гамбурге "Барселону" благодаря голу Даниила Сикана (1:0).

Что сказал Пушич о матче

Тренер "Шахтера" заверил в том, что перед поединком верил в успех своей команды. Он потратил много времени на анализ матчей "Барселоны", продолжал изучать соперника даже на пути в Гамбург.

"Шахтер" празднует победу. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Марино Пушич считает, что его подопечные действовали безукоризненно и могли забить больше одного гола. "Шахтер" позволит себе отпраздновать эту победу, но уже утром начнет готовиться к следующему поединку в украинской Премьер-лиге.

Пушич отдельно выделил Крыськива и Судакова, но заявил, что гордится каждым футболистом "Шахтера". Он надеется, что травмы Степаненко и Сикана окажутся несерьезными. Это станет известно после медицинского обследования, которое футболисты пройдут в Украине.

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