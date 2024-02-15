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Пушич сказав про гру Шахтаря з Марселем, що виникло двояке почуття, але він пишається

15 лютого 2024 23:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Пушич сказав про гру Шахтаря з Марселем, що виникло двояке почуття, але він пишається
Меріно Пушич. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Головний тренер донецького "Шахтаря" Меріно Пушич прокоментував перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Марселя. Його команда двічі поступалась, але зуміла в компенсований час врятувати нічию.

Наставник сказав про характер та рішення випустити Степаненка, передає Новини.LIVE.

"Відчуття подвійне. Думаю, ми заслуговували на більше, але футбол іноді буває таким. Я дуже задоволений тим, як ми грали. Робочий настрій фантастичний, особливо з огляду на те, що ми зіграли нашу першу офіційну гру за два місяці", — сказав Меріно Пушич.

Наставник вважає, що його підопічні проявили характер у матчі, щоб переломити хід подій.

"Ми виявили характер, двічі відігравшись, і знову виявили сміливість, щоб атакувати. Тож виникає двояке почуття, але в основному я пишаюся своєю командою", — каже тренер донецького Шахтаря. 

Степаненко зіграв, як справжній капітан

Щодо виходу Степаненка Пушич каже, що мало хто очікував, що він зможе зіграти стільки. Але капітан впорався з поставленим завданням та зарядив партнерів.

"Я не був упевнений, чи взагалі гратиме він, але він ще раз показав свій характер. Він є важливим гравцем для нас, капітане. Він боровся до кінця. Ніхто не очікував, що він зможе відіграти годину. Я дуже радий, що він відновився після травми", — зазначив Пушич.

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ФК Шахтар
Ліга Європи
Марсель
Тарас Степаненко

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