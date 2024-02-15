Пушич сказав про гру Шахтаря з Марселем, що виникло двояке почуття, але він пишається

Меріно Пушич. Фото: Reuters

Головний тренер донецького "Шахтаря" Меріно Пушич прокоментував перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Марселя. Його команда двічі поступалась, але зуміла в компенсований час врятувати нічию.

Наставник сказав про характер та рішення випустити Степаненка, передає Новини.LIVE.

"Відчуття подвійне. Думаю, ми заслуговували на більше, але футбол іноді буває таким. Я дуже задоволений тим, як ми грали. Робочий настрій фантастичний, особливо з огляду на те, що ми зіграли нашу першу офіційну гру за два місяці", — сказав Меріно Пушич.

Наставник вважає, що його підопічні проявили характер у матчі, щоб переломити хід подій.

👊 A 2-2 draw in the first match against Marseille 👊



Everything will be decided in France in a week.



⚽️ Matviienko ⚽️ Eguinaldo#ShakhtarOM | #Shakhtar #UEL pic.twitter.com/3oD2pHabGU — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) February 15, 2024

"Ми виявили характер, двічі відігравшись, і знову виявили сміливість, щоб атакувати. Тож виникає двояке почуття, але в основному я пишаюся своєю командою", — каже тренер донецького Шахтаря.

Степаненко зіграв, як справжній капітан

Щодо виходу Степаненка Пушич каже, що мало хто очікував, що він зможе зіграти стільки. Але капітан впорався з поставленим завданням та зарядив партнерів.

"Я не був упевнений, чи взагалі гратиме він, але він ще раз показав свій характер. Він є важливим гравцем для нас, капітане. Він боровся до кінця. Ніхто не очікував, що він зможе відіграти годину. Я дуже радий, що він відновився після травми", — зазначив Пушич.

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