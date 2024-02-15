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Пушич сказал об игре Шахтера с Марселем, что возникло двоякое чувство, но он гордится

15 февраля 2024 23:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Пушич сказал об игре Шахтера с Марселем, что возникло двоякое чувство, но он гордится
Мерино Пушич. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мерино Пушич прокомментировал первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Марселя. Его команда дважды уступала, но сумела в компенсированное время спасти ничью.

Наставник сказал о характере и решении выпустить Степаненко, передает Новини.LIVE.

"Ощущение двойное. Думаю, мы заслуживали больше, но футбол иногда бывает таким. Я очень доволен тем, как мы играли. Рабочее настроение фантастическое, особенно учитывая, что мы сыграли нашу первую официальную игру за два месяца", — сказал Мерино Пушич.

Наставник считает, что его подопечные проявили характер в матче, чтобы переломить ход событий.

"Мы проявили характер, дважды отыгравшись, и снова проявили смелость, чтобы атаковать. Поэтому возникает двоякое чувство, но в основном я горжусь своей командой", — говорит тренер донецкого Шахтера.

Степаненко сыграл как настоящий капитан

По выходу Степаненко Пушич говорит, что мало кто ожидал, что он сможет сыграть столько. Но капитан справился с поставленной задачей и зарядил партнеров.

"Я не был уверен, будет ли вообще играть он, но он еще раз показал свой характер. Он является важным игроком для нас, капитан. Он боролся до конца. Никто не ожидал, что он сможет играть час. Я очень рад, что он восстановился после травмы", — отметил Пушич.

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ФК Шахтер
Лига Европы
Марсель
Тарас Степаненко

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