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Пушич визнав, що Марсель заслуговував пройти далі більше Шахтаря

23 лютого 2024 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Пушич визнав, що Марсель заслуговував пройти далі більше Шахтаря
Маріно Пушич. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Після поразки у матчі відповіді ⅛ фіналу Ліги Європи від Марселя, головний тренер Шахтаря Маріно Пушич пояснив невдалий результат. За його словами суперник краще пристосувався до гри.

Наставник дав коментар офіційному сайту УЄФА, передає Новини.LIVE.

"Ми намагались щось зробити, але Марсель заслуговував на вихід в наступний раунд більше, вони краще пристосувались до гри. У Марселя хороші футболісти. Ми маємо їх привітати і водночас пишатися нашою європейською кампанією — у Лізі чемпіонів, а також у цих двох іграх", — сказав Пушич.

Пушич обіцяє повернутися

Не дивлячись на припинення боротьби головний тренер з оптимізмом дивиться у майбутнє. Він впевнений, що знає що треба змінити в команді, щоб в наступному сезоні перевершити свої показники.

"Тепер ми повністю зосередимося на чемпіонаті України і Кубку України. Нам є за що грати, і я впевнений у команді. Ми продовжимо рухатися вперед, розвиватися — і ми повернемось", — додав тренер.

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ФК Шахтар
Ліга Європи
Марсель
Маріно Пушич

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