Пушич признал, что Марсель заслуживал пройти дальше Шахтера

Марино Пушич. Фото: Reuters

После поражения в ответном матче ⅛ финала Лиги Европы от Марселя, главный тренер Шахтера Марино Пушич объяснил неудачный результат. По его словам, соперник лучше приспособился к игре.

Наставник дал комментарий официальному сайту УЕФА, сообщает Новини.LIVE.

"Мы пытались что-то сделать, но Марсель заслуживал выхода в следующий раунд больше, они лучше приспособились к игре. У Марселя хорошие футболисты. Мы должны поздравить их и одновременно гордиться нашей европейской кампанией — в Лиге чемпионов, а также в этих двух играх", — сказал Пушич.

Пушич обещает вернуться

Несмотря на прекращение борьбы, главный тренер с оптимизмом смотрит в будущее. Он уверен, что знает, что нужно изменить в команде, чтобы в следующем сезоне превзойти свои показатели.

"Теперь мы полностью сосредоточимся на чемпионате Украины и Кубке Украины. Нам есть за что играть, и я уверен в команде. Мы продолжим двигаться вперед, развиваться — и мы вернемся", — добавил тренер.

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