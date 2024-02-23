Пушич признал, что Марсель заслуживал пройти дальше Шахтера
После поражения в ответном матче ⅛ финала Лиги Европы от Марселя, главный тренер Шахтера Марино Пушич объяснил неудачный результат. По его словам, соперник лучше приспособился к игре.
Наставник дал комментарий официальному сайту УЕФА, сообщает Новини.LIVE.
"Мы пытались что-то сделать, но Марсель заслуживал выхода в следующий раунд больше, они лучше приспособились к игре. У Марселя хорошие футболисты. Мы должны поздравить их и одновременно гордиться нашей европейской кампанией — в Лиге чемпионов, а также в этих двух играх", — сказал Пушич.
Пушич обещает вернуться
Несмотря на прекращение борьбы, главный тренер с оптимизмом смотрит в будущее. Он уверен, что знает, что нужно изменить в команде, чтобы в следующем сезоне превзойти свои показатели.
⚔️ #МарсельШахтер ⚔️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 22, 2024
📸 Полная галерея и отчет о матче: https://t.co/vo7epqhwmP . #Shakhtar #UEL pic.twitter.com/ufri8WxxsU
"Теперь мы полностью сосредоточимся на чемпионате Украины и Кубке Украины. Нам есть за что играть, и я уверен в команде. Мы продолжим двигаться вперед, развиваться — и мы вернемся", — добавил тренер.
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