Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Пушич признал, что Марсель заслуживал пройти дальше Шахтера arrow

Пушич признал, что Марсель заслуживал пройти дальше Шахтера

23 февраля 2024 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Пушич признал, что Марсель заслуживал пройти дальше Шахтера
Марино Пушич. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

После поражения в ответном матче ⅛ финала Лиги Европы от Марселя, главный тренер Шахтера Марино Пушич объяснил неудачный результат. По его словам, соперник лучше приспособился к игре.

Наставник дал комментарий официальному сайту УЕФА, сообщает Новини.LIVE.

"Мы пытались что-то сделать, но Марсель заслуживал выхода в следующий раунд больше, они лучше приспособились к игре. У Марселя хорошие футболисты. Мы должны поздравить их и одновременно гордиться нашей европейской кампанией — в Лиге чемпионов, а также в этих двух играх", — сказал Пушич.

Пушич обещает вернуться

Несмотря на прекращение борьбы, главный тренер с оптимизмом смотрит в будущее. Он уверен, что знает, что нужно изменить в команде, чтобы в следующем сезоне превзойти свои показатели.

"Теперь мы полностью сосредоточимся на чемпионате Украины и Кубке Украины. Нам есть за что играть, и я уверен в команде. Мы продолжим двигаться вперед, развиваться — и мы вернемся", — добавил тренер.

Напомним, "Шахтер" получит предложение по Судакову из английской Премьер-лиги. 

Португалец Роналду вернется в Европу — Криштиану выбрал новый клуб

Шевченко рассказал, смогут ли ТЦК мобилизировать футболистов. 

"Реал" получит предложение по Лунину от "Манчестер Юнайтед".

Киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды. 

ФК Шахтер
Лига Европы
Марсель
Марино Пушич

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

10 февраля 2024

07:32 Победительница шоу "Танці з зірками" призвала украинцев прийти в себя — причем тут Зеленский

Актуальное по теме