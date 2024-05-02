Пушич залишить Шахтар та очолить Фейєноорд замість Слота
Головний тренер донецького "Шахтаря" Марино Пушич близький до повернення в Нідерланди. Роттердамський "Фейєноорд" розглядає фахівця у якості заміни Арне Слота на посаді наставника команди.
Про це повідомляє De Telegraaf, передає Новини.LIVE.
Арне Слота влітку очолить "Ліверпуль", а Пушич, який раніше був його асистентом у "Фейєноорді", має авторитет серед гравців команди. До того ж, Марино знайомий із системою клубу.
Також серед кандидатів джерело називає екстренера "Челсі" Грема Поттера, Марка Ван Боммеля та Джованні Ван Бронхорста. А ось Паскаль Янсен, який раніше тренував АЗ, за даними джерела, не є претендентом на роботу у "Фейєноорді", попри попередні повідомлення деяких ЗМІ.
Чи відпустить тренера "Шахтар"
Нагадаємо, що 52-річний Пушич прийняв "Шахтар" наприкінці жовтня 2023 року, перебравшись до донецького клубу саме з "Фейєноорда", де він був помічником Слота.
🧡 Marlon Gomes 🤝 Marino Pusic 🧡#Shakhtar #ChornomoretsShakhtar— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) May 1, 2024
pic.twitter.com/Iv5de52FeR
Чинна угода Пушича з "Шахтарем" розрахована до кінця сезону 2025/2026.
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