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Пушич залишить Шахтар та очолить Фейєноорд замість Слота

2 травня 2024 06:50
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Дмитро Богомолов
Журналіст
Пушич залишить Шахтар та очолить Фейєноорд замість Слота
Марино Пушич. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Головний тренер донецького "Шахтаря" Марино Пушич близький до повернення в Нідерланди. Роттердамський "Фейєноорд" розглядає фахівця у якості заміни Арне Слота на посаді наставника команди.

Про це повідомляє De Telegraaf, передає Новини.LIVE.

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Арне Слота влітку очолить "Ліверпуль", а Пушич, який раніше був його асистентом у "Фейєноорді", має авторитет серед гравців команди. До того ж, Марино знайомий із системою клубу.

Також серед кандидатів джерело називає екстренера "Челсі" Грема Поттера, Марка Ван Боммеля та Джованні Ван Бронхорста. А ось Паскаль Янсен, який раніше тренував АЗ, за даними джерела, не є претендентом на роботу у "Фейєноорді", попри попередні повідомлення деяких ЗМІ.

Чи відпустить тренера "Шахтар"

Нагадаємо, що 52-річний Пушич прийняв "Шахтар" наприкінці жовтня 2023 року, перебравшись до донецького клубу саме з "Фейєноорда", де він був помічником Слота.

Чинна угода Пушича з "Шахтарем" розрахована до кінця сезону 2025/2026.

Нагадаємо, Забарний піде з "Борнмута" після Євро-2024 — ним цікавляться два топклуби.

Бущан влітку піде з "Динамо" — з'явився претендент на воротаря. 

Модрич обрав новий клуб — Лука прощається з "Реалом".

Де Брюйне сказав Гвардіолі, що піде з "Манчестер Сіті".

Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.

ФК Шахтар
Феєнорд
Маріно Пушич
Арне Слот

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