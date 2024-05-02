Пушич покинет Шахтер и возглавит Фейеноорд вместо Слота
Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич близок к возвращению в Нидерланды. Роттердамский "Фейеноорд" рассматривает специалиста в качестве замены Арне Слота в должности наставника команды.
Об этом сообщает De Telegraaf, передает Новини.LIVE.
Арне Слота летом возглавит "Ливерпуль", а Пушич, ранее бывший его ассистентом в "Фейеноорде", имеет авторитет среди игроков команды. К тому же Марино знаком с системой клуба.
Также среди кандидатов источник называет экстренера "Челси" Грэма Поттера, Марка Ван Боммеля и Джованни Ван Бронхорста. А вот ранее тренировавший АЗ Паскаль Янсен, по данным источника, не является претендентом на работу в "Фейеноорде", несмотря на предварительные сообщения некоторых СМИ.
Отпустит ли тренера "Шахтер"
Напомним, что 52-летний Пушич принял "Шахтер" в конце октября 2023 года, перебравшись в донецкий клуб именно из "Фейеноорда", где он был помощником Слота.
🧡 Marlon Gomes 🤝 Marino Pusic 🧡 #Shakhtar #ChornomoretsShakhtar— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) May 1, 2024
pic.twitter.com/Iv5de52FeR
Действующее соглашение Пушича с "Шахтером" рассчитано до конца сезона 2025/2026.
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