Пушич покинет Шахтер и возглавит Фейеноорд вместо Слота

Марино Пушич. Фото: Reuters

Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич близок к возвращению в Нидерланды. Роттердамский "Фейеноорд" рассматривает специалиста в качестве замены Арне Слота в должности наставника команды.

Об этом сообщает De Telegraaf, передает Новини.LIVE.

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Арне Слота летом возглавит "Ливерпуль", а Пушич, ранее бывший его ассистентом в "Фейеноорде", имеет авторитет среди игроков команды. К тому же Марино знаком с системой клуба.

Также среди кандидатов источник называет экстренера "Челси" Грэма Поттера, Марка Ван Боммеля и Джованни Ван Бронхорста. А вот ранее тренировавший АЗ Паскаль Янсен, по данным источника, не является претендентом на работу в "Фейеноорде", несмотря на предварительные сообщения некоторых СМИ.

Отпустит ли тренера "Шахтер"

Напомним, что 52-летний Пушич принял "Шахтер" в конце октября 2023 года, перебравшись в донецкий клуб именно из "Фейеноорда", где он был помощником Слота.

Действующее соглашение Пушича с "Шахтером" рассчитано до конца сезона 2025/2026.

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