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Пушич покинет Шахтер и возглавит Фейеноорд вместо Слота

2 мая 2024 06:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Пушич покинет Шахтер и возглавит Фейеноорд вместо Слота
Марино Пушич. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич близок к возвращению в Нидерланды. Роттердамский "Фейеноорд" рассматривает специалиста в качестве замены Арне Слота в должности наставника команды.

Об этом сообщает De Telegraaf, передает Новини.LIVE.

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Арне Слота летом возглавит "Ливерпуль", а Пушич, ранее бывший его ассистентом в "Фейеноорде", имеет авторитет среди игроков команды. К тому же Марино знаком с системой клуба.

Также среди кандидатов источник называет экстренера "Челси" Грэма Поттера, Марка Ван Боммеля и Джованни Ван Бронхорста. А вот ранее тренировавший АЗ Паскаль Янсен, по данным источника, не является претендентом на работу в "Фейеноорде", несмотря на предварительные сообщения некоторых СМИ.

Отпустит ли тренера "Шахтер"

Напомним, что 52-летний Пушич принял "Шахтер" в конце октября 2023 года, перебравшись в донецкий клуб именно из "Фейеноорда", где он был помощником Слота.

Действующее соглашение Пушича с "Шахтером" рассчитано до конца сезона 2025/2026.

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" после Евро-2024 — им интересуются два топ-клуба.

Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

ФК Шахтер
Фейеноорд
Марино Пушич
Арне Слот

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