"Путівка на Олімпіаду для України вагоме досягнення", — Бондаренко
У чвертьфіналі молодіжного Євро-2023 збірна України U-21 змогла виграти у команди Франції. Крім півфіналу, ця перемога дала українцям можливість вперше в історії вийти на Олімпійські ігри.
Автор третього голу України Артем Бондаренко в ефірі "Суспільного" поділився своїми емоціями від історичного досягнення.
Бондаренко відзначився голом на 86-й хвилині й саме він остаточно поховав надії збірної Франції.
Take a bow, Artem Bondarenko #U21Skills | @HisenseSports | #U21EURO pic.twitter.com/u9SVNBYIRB— #U21EURO (@UEFAUnder21) July 2, 2023
Ротань зміг донести до гравців, що Франція — це не страшний вовк
За словами Бондаренка, після матчу немає ні емоцій, ні слів, оскільки є лише відчуття "неймовірного щастя" за команду та країну.
"Ми сьогодні билися як команда, може не все виходило, але це футбол. Потерпіли і все супер", — сказав Артем.
Капітан молодіжки відзначив важливість потрапляння на Олімпійські ігри, оскільки це сталося вперше в історії українського футболу.
"Путівка на Олімпіаду для України — це вагоме досягнення. Ми вперше в історії потрапили туди. Перед нами стояло таке завдання і тому ми дуже щасливі, але це не наша межа. Ми плануємо йти далі, від матчу до матчу", — зазначив Бондаренко.
Також Артем розповів, що головний тренер Руслан Ротань перед матчем хотів їм донести, що не варто боятися французького "вовка", оскільки він не такий страшний, як говорять. І наставнику вдалося це зробити.
"Хочу сказати, що в футболі головне не команда зірок, а команда-зірка. У нас вийшло сьогодні", — додав Бондаренко.
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