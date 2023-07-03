"Путівка на Олімпіаду для України вагоме досягнення", — Бондаренко

Артем Бондаренко разом з гравцями збірної України. Фото: УАФ

У чвертьфіналі молодіжного Євро-2023 збірна України U-21 змогла виграти у команди Франції. Крім півфіналу, ця перемога дала українцям можливість вперше в історії вийти на Олімпійські ігри.

Автор третього голу України Артем Бондаренко в ефірі "Суспільного" поділився своїми емоціями від історичного досягнення.

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За словами Бондаренка, після матчу немає ні емоцій, ні слів, оскільки є лише відчуття "неймовірного щастя" за команду та країну.

"Ми сьогодні билися як команда, може не все виходило, але це футбол. Потерпіли і все супер", — сказав Артем.

Капітан молодіжки відзначив важливість потрапляння на Олімпійські ігри, оскільки це сталося вперше в історії українського футболу.

"Путівка на Олімпіаду для України — це вагоме досягнення. Ми вперше в історії потрапили туди. Перед нами стояло таке завдання і тому ми дуже щасливі, але це не наша межа. Ми плануємо йти далі, від матчу до матчу", — зазначив Бондаренко.

Також Артем розповів, що головний тренер Руслан Ротань перед матчем хотів їм донести, що не варто боятися французького "вовка", оскільки він не такий страшний, як говорять. І наставнику вдалося це зробити.

"Хочу сказати, що в футболі головне не команда зірок, а команда-зірка. У нас вийшло сьогодні", — додав Бондаренко.

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