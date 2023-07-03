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"Путевка на Олимпиаду для Украины весомое достижение", — Бондаренко

3 июля 2023 10:15
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Агабекян Карен
редактор
"Путевка на Олимпиаду для Украины весомое достижение", — Бондаренко
Артем Бондаренко вместе с игроками сборной Украины. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В четвертьфинале молодежного Евро-2023 сборная Украины U-21 смогла выиграть у команды Франции. Помимо полуфинала эта победа дала украинцам возможность впервые в истории выйти на Олимпийские игры.

Автор третьего гола Украины Артем Бондаренко в эфире "Суспільного" поделился своими эмоциями от исторического достижения.

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Ротань смог донести до игроков, что Франция — это не страшный волк

По словам Бондаренко, после матча нет ни эмоций, ни слов, поскольку есть только ощущение "невероятного счастья" за команду и страну.

"Мы сегодня сражались как команда, может не все получалось, но это футбол. Пострадали и все супер", — сказал Артем.

Капитан молодежки отметил важность попадания на Олимпийские игры, поскольку это произошло впервые в истории украинского футбола.

"Путевка на Олимпиаду для Украины — это весомое достижение. Мы впервые в истории попали туда. Перед нами стояла такая задача и поэтому мы очень счастливы, но это не наша граница. Мы планируем идти дальше, от матча к матчу", отметил Бондаренко.

Также Артем рассказал, что главный тренер Руслан Ротань перед матчем хотел им донести, что не стоит бояться французского "волка", поскольку он не так страшен, как говорят. И наставнику удалось это сделать.

"Хочу сказать, что в футболе главное не команда звезд, а команда-звезда. У нас получилось сегодня", — добавил Бондаренко.

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