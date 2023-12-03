Раян Гарсія достроково переміг у новій вазі — відео нокауту
У Х'юстоні відбулося велике боксерське шоу промоутерської компанії Golden Boy. У головній події американський проспект першої напівсередньої ваги Раян Гарсія зустрівся з мексиканським середняком Оскаром Дуарте.
Для Гарсії це був дебютний бій у новій ваговій категорії, повідомив портал Новини LIVE.
Ryan Garcia hurts Oscar Duarte і не варто beat the ref's count! THAT'S IT! This fight is OVER! #GarciaDuarte | LIVE on DAZN pic.twitter.com/crQGUED6iP— Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) December 3, 2023
Гарсія знову не бився усі раунди
Як тільки розпочався поєдинок, мексиканський боксер почав агресивно працювати першим номером і намагався не дозволити Гарсії працювати на дальній дистанції.
Однак дуже часто при зближенні Раян зустрічав суперника небезпечними аперкотами.
У третьому раунді Гарсія перехопив ініціативу та почав перебивати суперника комбінаціями. Дуарте також багато викидав ударів, але в основному повз мету, в блок і по спині фаворита.
Всередині поєдинку рефері навіть довелося попередити Дуарте за удари по спині Раяна.
У п'ятому раунді Гарсія сповільнився і почав боксувати з мексиканців у силовій манері, коли менше залучав ноги. У цій ситуації він пропустив багато ударів.
Потім кут Гарсії попросив його повернутися до старих налаштувань, і це допомогло. У 8-му раунді Дуарте захопився атакою та пропустив лівий бічний. Мексиканець зазнав шкоди, а після подальшого добивання опустився на коліно — нокдаун. Поки Оскар сім секунд піднімався на ноги, рефері вирішив зупинити бій.
Підсумок поєдинку: Гарсія переміг Дуарте технічним нокаутом у восьмому раунді.
Нагадаємо, Буяльський стане гравцем німецького клубу — що відомо.
Київське "Динамо" залишилося без трьох основних гравців на матч із "Минаєм".
Вусік переможе Ф'юрі за однієї умови — Джошуа зробив прогноз на бій.
Екс-форвард "Динамо" забив три голи і став одним із найкращих бомбардирів у Польщі.
Де Хеа повернеться до "Манчестер Юнайтед" через дискваліфікацію Онана.
Миколенко готується піти з "Евертона" — у клубу нові проблеми.
Читайте Новини.LIVE!