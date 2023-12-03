Раян Гарсія достроково переміг у новій вазі — відео нокауту

Бій Гарсія — Дуарте. Фото: скріншот

У Х'юстоні відбулося велике боксерське шоу промоутерської компанії Golden Boy. У головній події американський проспект першої напівсередньої ваги Раян Гарсія зустрівся з мексиканським середняком Оскаром Дуарте.

Для Гарсії це був дебютний бій у новій ваговій категорії, повідомив портал Новини LIVE.

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Ryan Garcia hurts Oscar Duarte і не варто beat the ref's count! THAT'S IT! This fight is OVER! #GarciaDuarte | LIVE on DAZN pic.twitter.com/crQGUED6iP — Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) December 3, 2023

Гарсія знову не бився усі раунди

Як тільки розпочався поєдинок, мексиканський боксер почав агресивно працювати першим номером і намагався не дозволити Гарсії працювати на дальній дистанції.

Однак дуже часто при зближенні Раян зустрічав суперника небезпечними аперкотами.

У третьому раунді Гарсія перехопив ініціативу та почав перебивати суперника комбінаціями. Дуарте також багато викидав ударів, але в основному повз мету, в блок і по спині фаворита.

Всередині поєдинку рефері навіть довелося попередити Дуарте за удари по спині Раяна.

У п'ятому раунді Гарсія сповільнився і почав боксувати з мексиканців у силовій манері, коли менше залучав ноги. У цій ситуації він пропустив багато ударів.

Потім кут Гарсії попросив його повернутися до старих налаштувань, і це допомогло. У 8-му раунді Дуарте захопився атакою та пропустив лівий бічний. Мексиканець зазнав шкоди, а після подальшого добивання опустився на коліно — нокдаун. Поки Оскар сім секунд піднімався на ноги, рефері вирішив зупинити бій.

Підсумок поєдинку: Гарсія переміг Дуарте технічним нокаутом у восьмому раунді.

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