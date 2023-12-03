Райан Гарсия досрочно победил в новом весе — видео нокаута

Бой Гарсия — Дуарте. Фото: скриншот

В Хьюстоне прошло большое боксерское шоу промоутерской компании Golden Boy. В главном событии американский проспект первого полусреднего веса Райан Гарсия встретился с мексиканским середняком Оскаром Дуарте.

Для Гарсии это был дебютный бой в новой весовой категории, сообщил портал Новини.LIVE.

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Ryan Garcia hurts Oscar Duarte and he couldn't beat the ref's count! THAT'S IT!!! This fight is OVER!#GarciaDuarte | LIVE on DAZN pic.twitter.com/crQGUED6iP — Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) December 3, 2023

Гарсия снова не подрался все раунды

Как только начался поединок мексиканский боксер начал агрессивно работать первым номером и пытался не позволить Гарсии работать на дальней дистанции.

Однако, очень часто при сближении Райан встречал соперника опасными апперкотами.

В третьем раунде Гарсия перехватил инициативу и начал перебивать соперника комбинациями. Дуарте также много выбрасывал ударов, но в основном мимо цели, в блок и по спине фаворита.

В середине поединке рефери даже пришлось предупредить Дуарте за удары по спине Райана.

В пятом раунде Гарсия замедлился и принялся боксировать с мексиканцев в силовой манере, когда меньше задействуется ноги. В этой ситуации он пропустил много ударов.

Затем угол Гарсии попросил его вернуться к старым настройкам и это помогло. В 8-м раунде Дуарте увлекся атакой и пропустил левый боковой. Мексиканец понес урон, а после последующего добивания опустился на колено — нокдаун. Пока Оскар семь секунд подымался на ноги рефери решил остановить бой.

Итог поединка: Гарсия победил Дуарте техническим нокаутом в восьмом раунде.

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