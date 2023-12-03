Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Райан Гарсия досрочно победил в новом весе — видео нокаута arrow

Райан Гарсия досрочно победил в новом весе — видео нокаута

3 декабря 2023 08:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Райан Гарсия досрочно победил в новом весе — видео нокаута
Бой Гарсия — Дуарте. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Хьюстоне прошло большое боксерское шоу промоутерской компании Golden Boy. В главном событии американский проспект первого полусреднего веса Райан Гарсия встретился с мексиканским середняком Оскаром Дуарте.

Для Гарсии это был дебютный бой в новой весовой категории, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Гарсия снова не подрался все раунды

Как только начался поединок мексиканский боксер начал агрессивно работать первым номером и пытался не позволить Гарсии работать на дальней дистанции.

Однако, очень часто при сближении Райан встречал соперника опасными апперкотами.

В третьем раунде Гарсия перехватил инициативу и начал перебивать соперника комбинациями. Дуарте также много выбрасывал ударов, но в основном мимо цели, в блок и по спине фаворита.

В середине поединке рефери даже пришлось предупредить Дуарте за удары по спине Райана.

В пятом раунде Гарсия замедлился и принялся боксировать с мексиканцев в силовой манере, когда меньше задействуется ноги. В этой ситуации он пропустил много ударов.

Затем угол Гарсии попросил его вернуться к старым настройкам и это помогло. В 8-м раунде Дуарте увлекся атакой и пропустил левый боковой. Мексиканец понес урон, а после последующего добивания опустился на колено — нокдаун. Пока Оскар семь секунд подымался на ноги рефери решил остановить бой.

Итог поединка: Гарсия победил Дуарте техническим нокаутом в восьмом раунде.

Напомним, Буяльский станет игроком немецкого клуба — что известно.

Киевское "Динамо" осталось без трех основных игроков на матч с "Минаем".

Усик победит Фьюри при одном условии — Джошуа сделал прогноз на бой.

Экс-форвард "Динамо" забил три гола и стал одним из лучших бомбардиров в Польше.

Де Хеа вернется в "Манчестер Юнайтед" из-за дисквалификации Онана.

Миколенко готовится уйти из "Эвертона" — у клуба новые проблемы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

Актуальное по теме