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Украинский боксер сенсационно победил брата Тайсона Фьюри

2 декабря 2023 12:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Украинский боксер сенсационно победил брата Тайсона Фьюри
Богдан Миронец и Нейтон Горман. Фото: instagram/imesmer
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В английском городе Болтон супертяж Богдан Миронець начал дело побед украинцев над семьей Тайсона Фьюри. Он одолел его двоюродного брата Нейтена Гормана — теперь дело за Александром Усиком.

Подробности боя — в материале Новини.LIVE.

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Отметим, что победа Миронца была сенсационной, потому что Богдан подходил к этому бою в статусе андердога. Все победные шансы перед встречей отдавали Горману, который по антропометрии похож на своего брата Тайсона Фьюри. Он даже внешне похож на цыганского короля.

Поединок длился все 8 раундов, в которых Миронец показал солидный уровень ведения бокса, он был активнее и действовал первым номером. В конце концов, именно украинец победил фаворита противостояния по счету 77:76.

Победоносная серия над британцами

Эта победа стала восьмой для украинца при одном поражении. Это уже вторая победа для Миронца в 2023 году над соперником из Великобритании. В июле украинец Богдан Миронець победил Кеша Али (59-55 по очкам в 6-раундовом бою). Теперь на счету Богдана — 8 побед и 1 поражение.

Миронец занимает 73-ю позицию в списке лучших супертяжеловесов мира от веб-портала BoxRec.

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