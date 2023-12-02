Украинский боксер сенсационно победил брата Тайсона Фьюри

Богдан Миронец и Нейтон Горман. Фото: instagram/imesmer

В английском городе Болтон супертяж Богдан Миронець начал дело побед украинцев над семьей Тайсона Фьюри. Он одолел его двоюродного брата Нейтена Гормана — теперь дело за Александром Усиком.

Подробности боя — в материале Новини.LIVE.

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Отметим, что победа Миронца была сенсационной, потому что Богдан подходил к этому бою в статусе андердога. Все победные шансы перед встречей отдавали Горману, который по антропометрии похож на своего брата Тайсона Фьюри. Он даже внешне похож на цыганского короля.

𝗠𝘆𝗿𝗼𝗻𝗲𝘁𝘀 𝘀𝘁𝘂𝗻𝘀 𝗚𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻 😳



Nathan Gorman's comeback bout против Bohdan Myronets в пунктах боя в Bolton. ❌



🗳 77-76 #GormanMyronets pic.twitter.com/naktNvy7Af — Boxing News+ (@BoxingNewsPlus) December 1, 2023

Поединок длился все 8 раундов, в которых Миронец показал солидный уровень ведения бокса, он был активнее и действовал первым номером. В конце концов, именно украинец победил фаворита противостояния по счету 77:76.

Победоносная серия над британцами

Эта победа стала восьмой для украинца при одном поражении. Это уже вторая победа для Миронца в 2023 году над соперником из Великобритании. В июле украинец Богдан Миронець победил Кеша Али (59-55 по очкам в 6-раундовом бою). Теперь на счету Богдана — 8 побед и 1 поражение.

Миронец занимает 73-ю позицию в списке лучших супертяжеловесов мира от веб-портала BoxRec.

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