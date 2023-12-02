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Український боксер сенсаційно переміг брата Тайсона Ф’юрі

2 грудня 2023 12:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Український боксер сенсаційно переміг брата Тайсона Ф’юрі
Богдан Миронець та Нейтон Горман. Фото: instagram/imesmer
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

В англійському місті Болтон супертяж Богдан Миронець розпочав справу перемогою українців над родиною Тайсона Ф’юрі. Він здолав його двоюрідного брата Нейтена Гормана — тепер справа за Олександром Усиком.

Подробиці бою — в матеріалі Новини.LIVE.

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Зазначимо, що перемога Миронця була сенсаційною, адже Богдан підходив до цього бою у статусі андердогу. Усі переможні шанси перед зустріччю віддавали Горману, який за антропометрією схожий на свого брата Тайсона Ф'юрі. Він навіть зовні схожий на Циганського короля.

Поєдинок тривав усі 8 раундів, у яких Миронець показав солідний рівень ведення боксу, він був активнішим та діяв першим номером. Врешті решт саме українець переміг фаворита протистояння за рахунком 77:76.

Переможна серія над британцями

Ця перемога стала восьмою для українця при одній поразці. Це вже друга перемога поспіль для Миронця у 2023 році над суперником із Великоъ Британії. У липні українець Богдан Миронець переміг Кеша Алі (59–55 за очками у 6-раундовому бою). Тепер на рахунку Богдана — 8 перемог та 1 поразка.

Миронець займає 73-тю позицію в списку найкращих суперважковаговиків світу від веб-порталу BoxRec.

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