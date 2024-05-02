Райан Гарсія провалив допінгтест перед боєм з Хейні

Райан Гарсія (по центру) після бою з Девіном Хейні. Фото: DAZN Boxing

Боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія перед боєм із чемпіоном WBC Девіном Хейні обманював. Якщо про його хитрощі з вагою всі знали, то інформацію про провалений допінгтест опублікували лише зараз.

За словами відомого журналіста Дена Рафаеля, Гарсія провалив допінгтест перед боєм.

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Тут є всі 3 knockdowns @RyanGarcia delivered to @Realdevinhaney для захисту win. #HaneyGarcia pic.twitter.com/18obAwynEE — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 21, 2024

Гарсія вжив заборонений препарат перед боєм з Хейні

За інформацією джерела, перед поєдинком Гарсія здав позитивний тест Добровільному антидопінговому агентству (VADA), яке користується популярністю у світі боксу.

В організмі Райана знайшли заборонений з 2008 року Остарін. Цей препарат використовують для лікування м'язової атрофії та остеопорозу.

"Згідно з кількома джерелами, знайомими з результатом, Райан Гарсія, який проходив тест VADA перед поєдинком з Хейні, дав позитивний результат на заборонену речовину Остарін", — написав Рафаель.

Наразі відомо, що позитивні тести Гарсія здав за день до бою. Їхній результат не могли дізнатися на момент гонгу про початок першого раунду поєдинку.

Гарсія в соцмережах заявив, що не вживав заборонений препарат і має претензії до перевіряючого органу.

"Я прийшов сюди, щоб спростувати звинувачення в шахрайстві. Усі знають, що я не обманюю. Чому результати тесту не були оприлюднені раніше, якщо про них було відомо? Чому мені дозволили увійти на ринг і перемогти, представивши мене як шахрая? Знову, ці люди нападають на мене без вагомих причин. Я ніколи не використовував стероїди", — сказав Райан.

Зазначимо, що Гарсія почав шахраювати ще на зважуванні, коли він виявився на 1,4 кг вище ліміту. Боксер повідомив, що легендарний Флойд Мейвезер порадив йому провалити зважування.

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