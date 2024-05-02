Райан Гарсия провалил допинг-тест перед боем с Хейни

Райан Гарсия (по центру) после боя с Девином Хэйни. Фото: DAZN Boxing

Боксер первого полусреднего веса Райан Гарсия перед боем с чемпионом WBC Девином Хейни жульничал. Если об его уловке с весом все знали, то информацию о проваленном допинг-тесте опубликовали лишь сейчас.

По словам известного журналиста Дэна Рафаэля, Гарсия провалил допинг-тест перед боем.

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Here are all 3 knockdowns @RyanGarcia delivered to @Realdevinhaney to secure the win.#HaneyGarcia pic.twitter.com/18obAwynEE — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 21, 2024

Гарсия употребил запрещенный препарат перед боем с Хейни

По информации источника, перед поединком Гарсия сдавал позитивный тест Добровольному антидопинговому агентству (VADA), которое пользуется популярностью в мире бокса.

В организме Райана нашли запрещенный с 2008 года Остарин. Этот препарат используют для лечения мышечкой атрофии и остеопороза.

"Согласно нескольким источникам, знакомым с исходом, Райан Гарсия, проходивший тест VADA перед поединком с Хэйни, дал положительный результат на запрещенное вещество Остарин", — написал Рафаэль.

На текущий момент известно, что позитивные тесты Гарсия сдал за день до боя. Их результат не могли узнать на момент гонга о начале первого раунда поединка.

Гарсия в соцсетях заявил, что не употреблял запрещенный препарат и у него есть претензии к проверяющему органу.

"Я пришел сюда, чтобы опровергнуть обвинения в мошенничестве. Все знают, что я не обманываю. Почему результаты теста не были обнародованы раньше, если о них было известно? Почему мне разрешили войти на ринг и победить, представив меня как мошенника? Вновь, эти люди нападают на меня без весомой причины. Я никогда не использовал стероиды", — сказал Райан.

Отметим, что Гарсия начал жульничать еще на взвешивании, когда он оказался на 1,4 кг выше лимита. Боксер сообщил, что легендарный Флойд Мейвезер посоветовал ему провалить взвешивание.

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