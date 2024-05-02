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Райан Гарсия провалил допинг-тест перед боем с Хейни

2 мая 2024 10:11
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Агабекян Карен
редактор
Райан Гарсия провалил допинг-тест перед боем с Хейни
Райан Гарсия (по центру) после боя с Девином Хэйни. Фото: DAZN Boxing
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Боксер первого полусреднего веса Райан Гарсия перед боем с чемпионом WBC Девином Хейни жульничал. Если об его уловке с весом все знали, то информацию о проваленном допинг-тесте опубликовали лишь сейчас.

По словам известного журналиста Дэна Рафаэля, Гарсия провалил допинг-тест перед боем.

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По информации источника, перед поединком Гарсия сдавал позитивный тест Добровольному антидопинговому агентству (VADA), которое пользуется популярностью в мире бокса.

В организме Райана нашли запрещенный с 2008 года Остарин. Этот препарат используют для лечения мышечкой атрофии и остеопороза.

"Согласно нескольким источникам, знакомым с исходом, Райан Гарсия, проходивший тест VADA перед поединком с Хэйни, дал положительный результат на запрещенное вещество Остарин", — написал Рафаэль.

На текущий момент известно, что позитивные тесты Гарсия сдал за день до боя. Их результат не могли узнать на момент гонга о начале первого раунда поединка.

Гарсия в соцсетях заявил, что не употреблял запрещенный препарат и у него есть претензии к проверяющему органу.

"Я пришел сюда, чтобы опровергнуть обвинения в мошенничестве. Все знают, что я не обманываю. Почему результаты теста не были обнародованы раньше, если о них было известно? Почему мне разрешили войти на ринг и победить, представив меня как мошенника? Вновь, эти люди нападают на меня без весомой причины. Я никогда не использовал стероиды", — сказал Райан.

Отметим, что Гарсия начал жульничать еще на взвешивании, когда он оказался на 1,4 кг выше лимита. Боксер сообщил, что легендарный Флойд Мейвезер посоветовал ему провалить взвешивание.

Напомним, Мудрику не найдут места на поле — известный тренер хочет снова возглавить "Челси". 

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Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Тухель нашел новый клуб перед матчем "Баварии" с "Реалом".

бокс
Девин Хейни
допинг
профессиональный бокс
Райан Гарсия

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