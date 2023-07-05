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Райс переходить до "Арсеналу": скільки заплатять "каноніри"

5 липня 2023 10:17
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Райс переходить до "Арсеналу": скільки заплатять "каноніри"
Деклан Райс із кубком переможця Ліги Конференцій. Фото: REUTERS/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лондонський "Арсенал" майже закінчив перехід лідера "Вест Гема" Деклана Райса. Клуби погодили трансферну вартість футболіста збірної Англії.

Найближчим часом про цю угоду буде офіційно оголошено, повідомив спортивний журналіст Фабріціо Романо.

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Ввечері у вівторок, четвертого липня, "Арсенал" та "Вест Гем" остаточно узгодили деталі трансферу Деклана Райса. 24-річний футболіст пройде медичне обстеження у новому клубі, після чого підпише контракт.

Деталі переходу Райсу до "Арсеналу"

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета хотів підписати півзахисника "Вест Гема" задовго до того, як відкрилося трансферне вікно. Переговори велися з січня, і Арсеналу кілька разів доводилося підвищувати суму для цієї угоди.

Деклан Райс
Деклан Райс на тренуванні. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

У результаті лондонський клуб заплатить "Вест Гему" 105 млн євро. Ще п'ять мільйонів "молотобійці" можуть отримати як бонуси. Деклан Райс стане другим новачком "Арсеналу" цього літа. Раніше клуб уже підписав у "Челсі" Кая Хаверца.

На цьому "каноніри" не зупиняться. Найближчими тижнями лондонський клуб має намір продати у німецький "Баєр" півзахисника Граніта Джаку та підписати зірку "Аякса" Юррієна Тімбера.

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