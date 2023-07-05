Райс переходит в "Арсенал": сколько заплатят "канониры"
Лондонский "Арсенал" почти закончил переход лидера "Вест Хэма" Деклана Райса. Клубы согласовали трансферную стоимость футболиста сборной Англии.
В ближайшее время об этой сделке будет официально объявлено, сообщил спортивный журналист Фабрицио Романо.
Вечером во вторник, четвертого июля, "Арсенал" и "Вест Хэм" окончательно согласовали детали трансфера Деклана Райса. 24-летний футболист пройдет медицинское обследование в новом клубе, после чего подпишет контракт.
Детали перехода Райса в "Арсенал"
Главный тренер "канониров" Микель Артета хотел подписать полузащитника "Вест Хэма" задолго до того, как открылось трансферное окно. Переговоры велись с января, и "Арсеналу" несколько раз приходилось повышать сумму для этой сделки.
В итоге лондонский клуб заплатит "Вест Хэму" 105 млн евро. Еще пять миллионов "молотобойцы" могут получить в качестве бонусов. Деклан Райс станет вторым новичком "Арсенала" этим летом. Ранее клуб уже подписал в "Челси" Кая Хаверца.
На этом "канониры" не остановятся. В ближайшие недели лондонский клуб намерен продать в немецкий "Байер" полузащитника Гранита Джаку и подписать звезду "Аякса" Юрриена Тимбера.
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