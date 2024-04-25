Ракіцький готується піти з Шахтаря до іншого відомого клубу

Ярослав Ракіцький із капітанською пов'язкою. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Один із ветеранів донецького "Шахтаря" найближчим часом може залишити команду. Захисник Ярослав Ракіцький виявився головною трансферною метою іншого клубу.

Наприкінці сезону Ракіцький може перейти в "Металіст 1925", повідомляє Telegram-канал "Zorya Londonsk".

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Досвідчений футболіст донецького "Шахтаря" Ярослав Ракіцький готується знову змінити клуб. Влітку у нього завершиться контракт із "гірниками", і клуб поки не запропонував 34-річному футболісту продовжити угоду.

Трансфер Ракіцького

Останнім часом ветеран почав рідше виходити в основному складі "Шахтаря". Головним претендентом на Ракіцького став "Металіст 1925". Нещодавно харківський клуб уже запросив іншого досвідченого футболіста Дениса Гармаша. Експеримент було визнано вдалим.

Ярослав Ракіцький піде із "Шахтаря". Фото: instagram.com/rakitskyy_official/

У сезоні-2023/2024 Ракіцький зіграв за "Шахтар" 15 поєдинків у всіх турнірах. Він забив два голи та зробив одну результативну передачу.

Однак цей трансфер стане можливим лише за умови, що "Металіст 1925 року" збереже прописку в елітному дивізіоні. Після 25 турів команда Віктора Скрипника посідає передостаннє місце у турнірній таблиці УПЛ.

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