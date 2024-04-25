Ракіцький готується піти з Шахтаря до іншого відомого клубу
Один із ветеранів донецького "Шахтаря" найближчим часом може залишити команду. Захисник Ярослав Ракіцький виявився головною трансферною метою іншого клубу.
Наприкінці сезону Ракіцький може перейти в "Металіст 1925", повідомляє Telegram-канал "Zorya Londonsk".
Досвідчений футболіст донецького "Шахтаря" Ярослав Ракіцький готується знову змінити клуб. Влітку у нього завершиться контракт із "гірниками", і клуб поки не запропонував 34-річному футболісту продовжити угоду.
Трансфер Ракіцького
Останнім часом ветеран почав рідше виходити в основному складі "Шахтаря". Головним претендентом на Ракіцького став "Металіст 1925". Нещодавно харківський клуб уже запросив іншого досвідченого футболіста Дениса Гармаша. Експеримент було визнано вдалим.
У сезоні-2023/2024 Ракіцький зіграв за "Шахтар" 15 поєдинків у всіх турнірах. Він забив два голи та зробив одну результативну передачу.
Однак цей трансфер стане можливим лише за умови, що "Металіст 1925 року" збереже прописку в елітному дивізіоні. Після 25 турів команда Віктора Скрипника посідає передостаннє місце у турнірній таблиці УПЛ.
Нагадаємо, Роналду повернеться грати до Європи — який клуб обрав Кріштіану.
Лунін назвав умову, за якої залишиться в "Реалі".
Судаков продовжить кар'єру в Англії — "Шахтар" отримає вигідну пропозицію.
Почеттіно буде звільнено з "Челсі" — клуб знайшов нового тренера.
Зінченко піде з "Арсенала" — який клуб обере українець.
Читайте Новини.LIVE!