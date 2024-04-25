Ракицкий готовится уйти из Шахтера в другой известный клуб

Ярослав Ракицкий с капитанской повязкой. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Один из ветеранов донецкого "Шахтера" в ближайшее время может покинуть команду. Защитник Ярослав Ракицкий оказался главной трансферной целью другого клуба.

В конце сезона Ракицкий может перейти в "Металлист 1925", сообщает Telegram-канал "Zorya Londonsk".

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Опытный футболист донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий готовится снова сменить клуб. Летом у него завершится контракт с "горняками", и клуб пока не предложил 34-летнему футболисту продлить соглашение.

Трансфер Ракицкого

В последнее время ветеран стал реже выходить в основном составе "Шахтера". Главным претендентом на Ракицкого стал "Металлист 1925". Недавно харьковский клуб уже пригласил другого опытного футболиста — Дениса Гармаша. Эксперимент был признан удачным.

Ярослав Ракицкий уйдет из "Шахтера". Фото: instagram.com/rakitskyy_official/

В сезоне 2023/2024 Ракицкий сыграл за "Шахтер" 15 поединков во всех турнирах. Он забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Однако этот трансфер станет возможным только при условии, что "Металлист 1925" сохранит прописку в элитном дивизионе. После 25 туров команда Виктора Скрипника занимает предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ.

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