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Рассела дискваліфікували та відібрали перемогу на Гран-прі Бельгії у Формулі-1

29 липня 2024 06:20
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Джордж Рассел дискваліфікований: Хемілтон виграє Гран-прі Бельгії
Джордж Рассел після гонки. Фото: x.com/F1
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У рамках сезону 2024 р. пройшло Гран-прі Бельгії у "Формулі-1". Перемогу спочатку святкували пілоти "Мерседес" Джордж Рассел і Льюїс Хемілтон.

Рассел першим фінішував у перегонах, але перемогу були змушені забрати, повідомив портал Новини.LIVE.

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Джордж Рассел після гонки. Фото: x.com/GeorgeRussell63

Вкрадена перемога у Рассела

Гран-прі Бельгії стало повним тріумфом "Мерседеса", які обійшли Шарля Леклера з "Феррарі", який зайняв поул-позішн. До того ж команда захистилася від атак лідера сезону та чинного чемпіона Макса Ферстаппена з "Ред Булла", який фінішував п'ятим.

Проте радість "Мерседеса" була нетривалою, оскільки Рассела після перегонів дискваліфікували та забрали у нього перше місце.

Після гонки відбулося традиційне зважування пілотів та болідів. З першої спроби зважування машина Рассела була важчою за 798 кг, але там ще був 2,8 літрів палива, яке потім злили.

При повторному зважуванні болід виявився на півтора кілограма легшим за мінімально дозволену вагу.

Внаслідок дискваліфікації переможцем перегонів став легендарний Льюїс Хемілтон. Другим фінішував Оскар Піастрі з "Макларен", а третім Леклер із "Феррарі".

Попри перемогу в Бельгії, у загальному заліку пілоти "Мерседеса" досі не входять до топ-5. Лідирує з комфортним відривом у 78 очок Макс Ферстаппен. Другим йде Ландо Норріс із "Макларена", а третім Леклер.

У Кубку конструкторів лідирує "Ред Булл", на другій позиції "Макларен", третім йде "Феррарі". "Мерседес" — четвертий, "Астон Мартін" — п'ятий.

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Формула-1 Макс Ферстаппен Льюїс Гемілтон автоспорт Джордж Рассел

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