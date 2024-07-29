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Рассела дисквалифицировали и отобрали победу на Гран-при Бельгии в Формуле-1

29 июля 2024 06:20
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Джордж Рассел дисквалифицирован: Хэмилтон выигрывает Гран-при Бельгии
Джордж Рассел После гонки. Фото: x.com/F1
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В рамках сезона 2024 г. прошло Гран-при Бельгии в "Формуле-1. Победу изначально праздновали пилоты "Мерседес" Джордж Рассел и Льюис Хэмилтон.

Рассел первым финишировал в гонке, но победу были вынуждены забрать, сообщил портал Новини.LIVE.

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Джордж Рассел После гонки. Фото: x.com/GeorgeRussell63

Украденная победа у Рассела

Гран-при Бельгии стало полным триумфом "Мерседеса", которые обошли занявшего поул-позишн Шарля Леклера из "Феррари". К тому же команда защитилась от атак лидера сезона и действующего чемпиона Макса Ферстаппена из "Ред Булла", финишировавшего пятым.

Однако радость "Мерседеса" была не продолжительной, поскольку Рассела после гонки дисквалифицировали и забрали у него первое место.

После гонки состоялось традиционное взвешивание пилотов и болидов. С первой попытки взвесить машина Рассела была тяжелее 798 кг, но там еще был 2,8 литров топлива, которое затем слили.

При повторном взвешивании болид оказался на полтора килограмма легче минимально разрешенного веса.

В результате дисквалификации победителем гонки стал легендарный Льюис Хемилтон. Вторым финишировал Оскар Пиастри из "Макларен", а третьим Леклер из "Феррари".

Несмотря на победу, в общем зачете пилоты "Мерседеса" до сих пор не входят в топ-5. Лидирует с комфортным отрывом в 78 очков Макс Ферстаппен. Вторым идет Ландо Норрис из "Макларена", а третьим Леклер.

В Кубке конструкторов лидирует "Ред Булл", на второй позиции "Макларен", третьим идет "Феррари". "Мерседес" — четвертый, "Астон Мартин" — пятый.

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Формула-1 Макс Ферстаппен Льюис Хемилтон автоспорт Джордж Рассел

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