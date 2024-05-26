Реал без Луніна не обіграв Бетіс — у складі мадридців зіграли Куртуа і Кепа
У 38-му турі чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" приймав "Бетіс". На лаві запасних у цій грі залишився український воротар Андрій Лунін.
Команди сильнішого не виявили й зіграли у безгольову нічию, повідомив портал Новини.LIVE.
Матч "Реал" — "Бетіс"
Обидві команди виконали свої завдання ще до фінального туру. Тому їхній матч міг нагадувати простий спаринг. Мадридці взагалі після завойованого чемпіонства грають легковажно в другому матчі поспіль. В попередньому турі вони з Луніним у складі зіграли внічию (4:4) з "Вільярреалом".
Єдина річ, за яку варто було відзначити цю гру, так це за останній матч Тоні Крооса на "Бернабеу". Після гри він попрощався з фанатами.
У воротах "Реала" з перших хвилин вийшов Тібо Куртуа й двічі врятував ворота у 100% гольових моментах. На 63-й хвилині бельгійця замінив Кепа Аррісабалага, для якого цей матч був останнім за мадридців. Іспанець повертається з оренди у "Челсі".
Після завершення сезону Ла-Ліги "Реал" 1 червня зіграє у фіналі Ліги чемпіонів з "Боруссією" Дортмунд.
"Реал" — "Бетіс" — 0:0
"Реал": Куртуа (Аррісабалага, 63) — Карвахаль (Модрич, 73), Рюдігер, Фернандес (Мілітао, 64), Менді — Вальверде, Камавінга (Васкес, 73), Кроос (Себальйос, 87) — Беллінгем — Гоес, Вінісіус
"Бетіс": Барбоса Вієйтес — Сабалі, Папастатопулос, Вісус, Міранда — Кардосо, Рока — Бельєрін, Санчес Родрігес (Алтіміра, 72), Перес — Жозе (Еззалзулі, 80)
Попередження: Фернандес, Карвахаль — Папастатопулос.
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