Реал без Лунина не обыграл Бетис — в составе мадридцев сыграли Куртуа и Кепа

Игроки "Реала" прощаются с Тони Кроосом. Фото: Reuters/Ana Beltran

В 38-м туре чемпионата Испании мадридский "Реал" принимал "Бетис". На скамейке запасных в этой игре остался украинский вратарь Андрей Лунин.

Команды не определили сильнейшего и сыграли в безголевую ничью, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч "Реал" — "Бетис"

Обе команды выполнили свои задачи еще до финального тура. Поэтому их матч мог напоминать простой спарринг. Мадридцы вообще после завоеванного чемпионства играют легкомысленно во втором матче подряд. В предыдущем туре они с Луниным в составе сыграли вничью (4:4) с "Вильярреалом".

Единственное, за что стоило отметить эту игру, так это за последний матч Тони Крооса на "Бернабеу". После игры он простился с фанатами.

В воротах "Реала" с первых минут вышел Тибо Куртуа и дважды спас ворота в 100% голевых моментах. На 63-й минуте бельгийца заменил Кепа Аррисабалага, для которого этот матч был последним за мадридцев. Испанец возвращается в "Челси".

После завершения сезона Ла Лиги "Реал" 1 июня сыграет в финале Лиги чемпионов с "Боруссией" Дортмунд.

"Реал" — "Бетис" — 0:0

"Реал": Куртуа (Аррисабалага, 63) — Карвахаль (Модрич, 73), Рюдигер, Фернандес (Милитао, 64), Менди — Вальверде, Камавинга (Васкес, 73), Кроос (Себальос, 87) — Беллингем

"Бетис": Барбоса Виейтес — Сабали, Папастатопулос, Висус, Миранда — Кардосо, Рока — Бельерин, Санчес Родригес (Алтимира, 72), Перес — Жозе (Эззалзули, 80)

Предупреждения: Фернандес, Карвахаль — Папастатопулос.

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