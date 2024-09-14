Реал хоче купити футболіста, який готовий перейти до Барселони

Ніко Вільямс та Ламін Ямаль. Фото: x.com/SEFutbol

Мадридський "Реал" зацікавився іспанським футболістом Ніко Вільямсом. Відомо, що 22-річного гравця хоче придбати "Барселона".

Про це пише todofichajes.

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Зазначається, що мадридський клуб цікавиться вінгером "Атлетіка Більбао" Ніко Вільямсом. Таке рішення спричинене бажанням мати заміну для Вінісіуса та Родріго, на випадок, якщо хтось з них захоче залишити команду.

Відомо, що гравця хоче придбати каталонська "Барселона". Деталей щодо цього ймовірного трансферу поки немає.

В минулому сезоні 22-річний гравець провів чотири матчі на клубному рівні та не відзначився результативними діями. Влітку він у складі іспанської збірної виграв Євро-2024, забив два голи та віддав один асист в шести поєдинках.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Ніко Вільямса в 70 мільйонів євро.

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