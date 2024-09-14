Реал хоче купити футболіста, який готовий перейти до Барселони

Реал намагатиметься підписати зірку, яка майже погодилась на трансфер в Барселону
Мадридський "Реал" зацікавився іспанським футболістом Ніко Вільямсом. Відомо, що 22-річного гравця хоче придбати "Барселона".
Про це пише todofichajes.
Реал хоче купити Ніко Вільямса
Зазначається, що мадридський клуб цікавиться вінгером "Атлетіка Більбао" Ніко Вільямсом. Таке рішення спричинене бажанням мати заміну для Вінісіуса та Родріго, на випадок, якщо хтось з них захоче залишити команду.
Відомо, що гравця хоче придбати каталонська "Барселона". Деталей щодо цього ймовірного трансферу поки немає.
В минулому сезоні 22-річний гравець провів чотири матчі на клубному рівні та не відзначився результативними діями. Влітку він у складі іспанської збірної виграв Євро-2024, забив два голи та віддав один асист в шести поєдинках.
Портал Transfermarkt оцінює вартість Ніко Вільямса в 70 мільйонів євро.
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