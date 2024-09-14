Реал хочет купить футболиста, готового перейти в Барселону

Реал постарается подписать звезду, которая почти согласилась на трансфер в Барселону
Мадридский "Реал" заинтересовался испанским футболистом Нико Уильямсом. Известно, что 22-летнего игрока хочет приобрести "Барселона".
Об этом пишет todofichajes.
Реал хочет купить Нико Уильямса
Отмечается, что мадридский клуб интересуется вингером "Атлетика Бильбао" Нико Уильямсом. Такое решение вызвано желанием иметь замену для Винисиуса и Родриго, если кто-то из них захочет покинуть команду.
Известно, что игрока хочет приобрести каталонская "Барселона". Детали относительно этого предполагаемого трансфера пока нет.
В прошлом сезоне 22-летний игрок провел четыре матча на клубном уровне и не отличился результативными действиями. Летом он в составе испанской сборной выиграл Евро-2024, забил два гола и отдал один ассист в шести поединках.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Нико Уильямса в 70 миллионов евро.
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