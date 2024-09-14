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Реал постарается подписать звезду, которая почти согласилась на трансфер в Барселону

14 сентября 2024 16:01
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Реал хочет купить футболиста, готового перейти в Барселону
Нико Уильямс и Ламин Ямаль. Фото: x.com/SEFutbol
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Мадридский "Реал" заинтересовался испанским футболистом Нико Уильямсом. Известно, что 22-летнего игрока хочет приобрести "Барселона".

Об этом пишет todofichajes.

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Реал хочет купить Нико Уильямса

Отмечается, что мадридский клуб интересуется вингером "Атлетика Бильбао" Нико Уильямсом. Такое решение вызвано желанием иметь замену для Винисиуса и Родриго, если кто-то из них захочет покинуть команду.

Известно, что игрока хочет приобрести каталонская "Барселона". Детали относительно этого предполагаемого трансфера пока нет.

В прошлом сезоне 22-летний игрок провел четыре матча на клубном уровне и не отличился результативными действиями. Летом он в составе испанской сборной выиграл Евро-2024, забил два гола и отдал один ассист в шести поединках.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Нико Уильямса в 70 миллионов евро.

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Испания Реал Мадрид Футбол трансферы Барселона Нико Уильямс

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