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Реал не хоче платити Луніну запрошену ним суму в новому контракті

26 квітня 2024 21:33
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Агабекян Карен
редактор
Реал не хоче платити Луніну запрошену ним суму в новому контракті
Голкіпер "Реала" Андрій Лунін. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український голкіпер Андрій Лунін може піти на конфлікт із мадридським "Реалом". Все тому, що він не погоджується продовжувати контракт, доки не задовольнять його вимоги.

Деталі переговорного процесу між Луніним та "Реалом" опублікував портал El Nacional.

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Що між Луніним та "Реалом"

Наразі Лунін відмовляється продовжувати контракт із "Реалом" через два питання. Андрій вимагає статус основного голкіпера та зарплату, яка наближена до Тібо Куртуа.

У "Реалі" ж розраховують на нього лише як на другого воротаря і готові платити йому саме як дублеру, що не набагато більше ніж зараз. У клубі насправді обурені такими вимогами.

Зазначимо, що вимоги щодо суттєвого підвищення зарплати пов'язані з інтересом інших топових клубів, які готові платити стільки, скільки просив Лунін.

Посилює проблемну ситуацію для "Реала" зірковий агент Луніна Жорже Мендеш. Португалець завжди вичавлює з клубів усі соки й тому після Кріштіану Роналду мадридці намагалися не підписувати його футболістів.

Коли ж Андрій став клієнтом Жорже, то це клубу не сподобалося. Минуло трохи часу і Мендеш вимагає у "Реала" для Луніна найкращі умови та місце у стартовому складі у кожному матчі.

Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби. Проте з'явився ще один претендент на українця. 

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футбол
Реал Мадрид
Андрій Лунін
українські легіонери (футбол)

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