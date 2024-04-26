Реал не хоче платити Луніну запрошену ним суму в новому контракті

Голкіпер "Реала" Андрій Лунін. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Український голкіпер Андрій Лунін може піти на конфлікт із мадридським "Реалом". Все тому, що він не погоджується продовжувати контракт, доки не задовольнять його вимоги.

Деталі переговорного процесу між Луніним та "Реалом" опублікував портал El Nacional.

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Наразі Лунін відмовляється продовжувати контракт із "Реалом" через два питання. Андрій вимагає статус основного голкіпера та зарплату, яка наближена до Тібо Куртуа.

У "Реалі" ж розраховують на нього лише як на другого воротаря і готові платити йому саме як дублеру, що не набагато більше ніж зараз. У клубі насправді обурені такими вимогами.

Зазначимо, що вимоги щодо суттєвого підвищення зарплати пов'язані з інтересом інших топових клубів, які готові платити стільки, скільки просив Лунін.

Посилює проблемну ситуацію для "Реала" зірковий агент Луніна Жорже Мендеш. Португалець завжди вичавлює з клубів усі соки й тому після Кріштіану Роналду мадридці намагалися не підписувати його футболістів.

Коли ж Андрій став клієнтом Жорже, то це клубу не сподобалося. Минуло трохи часу і Мендеш вимагає у "Реала" для Луніна найкращі умови та місце у стартовому складі у кожному матчі.

Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби. Проте з'явився ще один претендент на українця.

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