Реал не хочет платить Лунину запрошенную им суму в новом контракте

Голкипер "Реала" Андрей Лунин. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Украинский голкипер Андрей Лунин может пойти на конфликт с мадридским "Реалом". Все потому, что он не соглашается продлевать контракт, пока не удовлетворят его требования.

Детали переговорного процесса между Луниным и "Реалом" опубликовал портал El Nacional.

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Что между Луниным и "Реалом"

На текущий момент Лунин отказывается продлевать контракт с "Реалом" из-за двух вопросов. Андрей требует статус основного голкипера и зарплату, которая приближается до Тибо Куртуа.

В "Реале" рассчитывают на него лишь как на второго вратаря и готовы платить ему именно как дублеру, что не намного больше чем сейчас. В клубе на самом деле возмущены такими требованиями.

Отметим, что требования о существенном повышении зарплаты связаны с интересом других топовых клубов, которые готовы платить столько, сколько просил Лунин.

Усугубляет ситуацию для "Реала" звездный агент Лунина Жорже Мендеш. Португалец всегда выжимает из клубов все соки и поэтому после Криштиану Роналду мадридцы старались не подписывать его футболистов.

Когда же Андрей стал клиентом Жорже, то клубу это не понравилось. Прошло малость времени и Мендеш требует у "Реала" для Лунина лучшие условия и место в стартовом составе в каждом матче.

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца.

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