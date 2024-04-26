Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Реал не хочет платить Лунину запрошенную им суму в новом контракте arrow

Реал не хочет платить Лунину запрошенную им суму в новом контракте

26 апреля 2024 21:33
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Реал не хочет платить Лунину запрошенную им суму в новом контракте
Голкипер "Реала" Андрей Лунин. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский голкипер Андрей Лунин может пойти на конфликт с мадридским "Реалом". Все потому, что он не соглашается продлевать контракт, пока не удовлетворят его требования.

Детали переговорного процесса между Луниным и "Реалом" опубликовал портал El Nacional.

Читайте также:

Что между Луниным и "Реалом"

На текущий момент Лунин отказывается продлевать контракт с "Реалом" из-за двух вопросов. Андрей требует статус основного голкипера и зарплату, которая приближается до Тибо Куртуа.

В "Реале" рассчитывают на него лишь как на второго вратаря и готовы платить ему именно как дублеру, что не намного больше чем сейчас. В клубе на самом деле возмущены такими требованиями.

Отметим, что требования о существенном повышении зарплаты связаны с интересом других топовых клубов, которые готовы платить столько, сколько просил Лунин.

Усугубляет ситуацию для "Реала" звездный агент Лунина Жорже Мендеш. Португалец всегда выжимает из клубов все соки и поэтому после Криштиану Роналду мадридцы старались не подписывать его футболистов.

Когда же Андрей стал клиентом Жорже, то клубу это не понравилось. Прошло малость времени и Мендеш требует у "Реала" для Лунина лучшие условия и место в стартовом составе в каждом матче.

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца. 

Шапаренко готов к трансферу — куда "Динамо" продаст игрока

Роналду вернется играть в Европу — какой клуб выбрал Криштиану. 

Кварацхелия назвал клуб, в который летом перейдет из "Наполи". 

Мудриком заинтересовались известные клубы — "Челси" может продать игрока.

футбол
Реал Мадрид
Андрей Лунин
украинские легионеры (футбол)

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри