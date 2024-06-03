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Реал офіційно підтвердив трансфер Мбаппе

3 червня 2024 21:03
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Реал Мадрид офіційно підтвердив трансфер Кіліана Мбаппе
Кіліан Мбаппе перейшов до мадридського "Реала". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе завершив перехід у мадридський "Реал". Головна трансферна сага останніх років офіційно завершена.

"Реал" підтвердив укладання контракту з Мбаппе на своїй сторінці в Instagram.

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"Королівський клуб" мав підтвердити трансфер Кіліана Мбаппе після Євро-2024, однак у підсумку іспанці оголосили про це незабаром після перемоги у Лізі чемпіонів. Сам форвард вже звернувся до вболівальників "Реала" із вітальною промовою.

Що сказав Мбаппе

Французький футболіст нагадаємо про те, що завжди мрія грати у "Реалі", і тепер його мрія стала реальністю. Він щасливий і гордий через те, що носитиме білу футболку.

"Не можу пояснити, наскільки схвильованим я зараз себе почуваю. Чекаю на момент зустрічі з вами, вболівальники, і дякую вам за вашу неймовірну підтримку", — розповів Мбаппе.

Мбаппе у Реалі
Кіліан Мбаппе у "Реалі". Фото: x.com/MadridXtra

Французький форвард гратиме у "Реалі" під дев'ятим номером. Деталі його контракту з іспанським клубом стануть відомими пізніше.

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Кіліан Мбаппе
Реал Мадрид
футбол
спорт
Футбол трансфери

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