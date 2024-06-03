Реал Мадрид официально подтвердил трансфер Килиана Мбаппе

Реал официально подтвердил трансфер Мбаппе
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе завершил переход в мадридский "Реал". Главная трансферная сага последних лет официально завершена.
"Реал" подтвердил заключение контракта с Мбаппе на своей странице в Instagram.
"Королевский клуб" должен был подтвердить трансфер Килиана Мбаппе после Евро-2024, однако в итоге испанцы объявили об этом вскоре после победы в Лиге чемпионов. Сам форвард уже обратился к болельщикам "Реала" с приветственной речью.
#WelcomeMbappé pic.twitter.com/kAhxdEjnLA— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 3, 2024
Что сказал Мбаппе
Французский футболист напомнил о том, что всегда мечтал играть в "Реале", и теперь его мечта стала реальностью. Он счастлив и горд из-за того, что будет носить белую футболку.
"Не могу объяснить, насколько взволнованным я сейчас себя чувствую. Жду момент встречи с вами, болельщики, и благодарю вас за вашу невероятную поддержку", — рассказал Мбаппе.
Французский форвард будет играть в "Реале" под девятым номером. Детали его контракта с испанским клубом станут известны позже.
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