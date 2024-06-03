Реал Мадрид официально подтвердил трансфер Килиана Мбаппе

Килиан Мбаппе перешел в мадридский "Реал". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе завершил переход в мадридский "Реал". Главная трансферная сага последних лет официально завершена.

"Реал" подтвердил заключение контракта с Мбаппе на своей странице в Instagram.

Читайте также:

"Королевский клуб" должен был подтвердить трансфер Килиана Мбаппе после Евро-2024, однако в итоге испанцы объявили об этом вскоре после победы в Лиге чемпионов. Сам форвард уже обратился к болельщикам "Реала" с приветственной речью.

Что сказал Мбаппе

Французский футболист напомнил о том, что всегда мечтал играть в "Реале", и теперь его мечта стала реальностью. Он счастлив и горд из-за того, что будет носить белую футболку.

"Не могу объяснить, насколько взволнованным я сейчас себя чувствую. Жду момент встречи с вами, болельщики, и благодарю вас за вашу невероятную поддержку", — рассказал Мбаппе.

Килиан Мбаппе в "Реале". Фото: x.com/MadridXtra

Французский форвард будет играть в "Реале" под девятым номером. Детали его контракта с испанским клубом станут известны позже.

Напомним, Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" после Евро-2024.

Довбик рассказал о своем прозвище в "Жироне" и назвал задачу на Евро-2024.

Максимов принял неожиданное решение в тренерской карьере.

Лунин может больше не сыграть за "Реал" ни одного матча.

"Кривбасс" получил предложения продать Дибанго в Европу — какое решение приняли в клубе.