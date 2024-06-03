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Реал официально подтвердил трансфер Мбаппе

3 июня 2024 21:03
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Реал Мадрид официально подтвердил трансфер Килиана Мбаппе
Килиан Мбаппе перешел в мадридский "Реал". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе завершил переход в мадридский "Реал". Главная трансферная сага последних лет официально завершена. 

"Реал" подтвердил заключение контракта с Мбаппе на своей странице в Instagram

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"Королевский клуб" должен был подтвердить трансфер Килиана Мбаппе после Евро-2024, однако в итоге испанцы объявили об этом вскоре после победы в Лиге чемпионов. Сам форвард уже обратился к болельщикам "Реала" с приветственной речью. 

Что сказал Мбаппе 

Французский футболист напомнил о том, что всегда мечтал играть в "Реале", и теперь его мечта стала реальностью. Он счастлив и горд из-за того, что будет носить белую футболку. 

"Не могу объяснить, насколько взволнованным я сейчас себя чувствую. Жду момент встречи с вами, болельщики, и благодарю вас за вашу невероятную поддержку", — рассказал Мбаппе.

Мбаппе в Реале
Килиан Мбаппе в "Реале". Фото: x.com/MadridXtra

Французский форвард будет играть в "Реале" под девятым номером. Детали его контракта с испанским клубом станут известны позже. 

Напомним, Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" после Евро-2024.

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Килиан Мбаппе
Реал Мадрид
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спорт
Футбол трансферы

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