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Реал позбавить Луніна ігрового часу — наступний сезон українець лише тренуватиметься

18 липня 2024 12:03
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Реал погрожує Андрію Луніну — футболіст може провести сезон в дублі
Український воротар Андрій Лунін. Фото: Фото: instagram.com/lunin_andrey/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Керівництво мадридського "Реалу" розізлилося через мовчання українського голкіпера Андрія Луніна щодо нового контракту. Футболіст поки не погодився та не відмовив.

За інформацією порталу DefensaCentral, керівництво мадридського клубу поставило Луніну ультиматум.

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Що чекає на Луніна

За інформацією джерела, якщо Лунін відмовиться від продовження контракту, або знову мовчатиме, то буде виставлений на трансфер. Якщо ж українця ніхто не купить, то він наступний сезон лише тренуватиметься та не зіграє за команду жодної хвилини.

За найгіршим сценарієм, Лунін втратить рік, а на місце дублера Куртуа куплять іншого воротаря.

Якщо Лунін погодиться підписати новий контракт, то наступний сезон проведе як дублер, який буде іноді грати в матчах Кубка Іспанії, або виходитиме в разі травми Куртуа.

Зазначається, що рішення стосовно Луніна приймуть найближчими днями.

Чинний контракт Луніна закінчується влітку 2025 року. Через шість місяців він зможе підписати попередню угоду з будь-яким іншим клубом.

За даними авторитетного статистичного порталу "Трансфермаркт", вартість футболіста становить 25 мільйонів євро.

Минулого сезону Лунін провів за "Реал" 31 матч, пропустив 32 м'ячі та зіграв 12 матчів на нуль.

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