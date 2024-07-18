Реал угрожает Андрею Лунину – футболист может провести сезон в дубле

Украинский вратарь Андрей Лунин. Фото: Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Руководство мадридского "Реала" разозлилось из-за молчания украинского голкипера Андрея Лунина по поводу нового контракта. Футболист пока не согласился и не отказал.

По информации портала DefensaCentral, руководство мадридского клуба поставило Лунину ультиматум.

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Что ждет Лунина

По информации источника, если Лунин откажется от продления контракта или будет снова молчать, то его выставят на трансфер. Если украинца никто не купит, то он следующий сезон будет только тренироваться и не сыграет за команду ни одной минуты.

По худшему сценарию, Лунин потеряет год, а на место дублера Тибо Куртуа купят другого вратаря.

Если Лунин согласится подписать новый контракт, то следующий сезон проведет как дублер, который иногда будет играть в матчах Кубка Испании, или в нескольких матчах выйдет в случае травмы Куртуа.

Отмечается, что решение по Лунину примут в ближайшие дни.

Действующий контракт Лунина истекает летом 2025 года. Через шесть месяцев он сможет подписать предварительное соглашение с любым другим клубом.

По данным авторитетного статистического портала "Трансфермаркт" стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лунин провел за "Реал" 31 матч, пропустил 32 мяча и сыграл 12 матчей на ноль.

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