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"Реал" втратив через травми двох захисників: чи зіграють вони проти "Барселони"

28 вересня 2023 17:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Реал" втратив через травми двох захисників: чи зіграють вони проти "Барселони"
Карло Анчелотті незадоволений грою "Реала". Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті повідомив, що Давід Алаба та Антоніо Рюдігер зазнали травм під час матчу іспанської Ла-Ліги з "Лас-Пальмасом" у середу. Обидва захисники не зможуть взяти участь у грі з "Жироною".

Кадрові проблеми "бланкос" продовжують накопичуватися, повідомляє Marca.

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Давіда Алабу було замінено наприкінці першого тайму матчу з "Лас-Пальмасом". Антоніо Рюдігеру вдалося відіграти повні 90 хвилин і відсвяткувати з командою перемогу з рахунком 2:0. Однак він навряд чи з'явиться на полі в грі наступного туру чемпіонату Іспанії.

Рюдігер і Беллінгем
Рюдігер та Беллінгем на розминці. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Лазарет "Реала" вже сповнений

Мадридському клубу вже не вистачає Едера Мілітао через травму коліна, натомість Ферлан Менді нещодавно повернувся в обойму команди, а Дані Карвахаль навіть опинився на лаві запасних у матчі з "Лас-Пальмасом" після відновлення м'язового пошкодження.

"Менді вже готовий грати. Хочемо, щоб і Карвахаль був доступний для наступного поєдинку. Відсутність Рюдігера може стати великою проблемою. Сподіваємося, що він швидко відновиться. Щодо Алаби, є невеликий шанс на те, що він зіграє з "Жироною", — розповів Карло Анчелотті.

Давид Алаба
Давід Алаба зазнав травми. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Зазначимо, що у лазареті "Реала" вже давно перебувають голкіпер Тібо Куртуа та новачок команди Арда Гюлер. Захисник Начо поки що теж не готовий грати.

У семи турах Ла-Ліги "Реал" набрав 18 очок. Команда Карло Анчелотті посідає друге місце у турнірній таблиці. Найближчої суботи мадридці зіграють із лідером чемпіонату Іспанії "Жироною". Поєдинок проти "Барселони" відбудеться 28 жовтня. На той час і Рюдігер, і Алаба мають повернутися до ладу.

Нагадаємо, "Шахтар" може змінити тренера: хто прийде замість Ван Леувена. 

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