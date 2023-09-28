"Реал" втратив через травми двох захисників: чи зіграють вони проти "Барселони"
Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті повідомив, що Давід Алаба та Антоніо Рюдігер зазнали травм під час матчу іспанської Ла-Ліги з "Лас-Пальмасом" у середу. Обидва захисники не зможуть взяти участь у грі з "Жироною".
Кадрові проблеми "бланкос" продовжують накопичуватися, повідомляє Marca.
Давіда Алабу було замінено наприкінці першого тайму матчу з "Лас-Пальмасом". Антоніо Рюдігеру вдалося відіграти повні 90 хвилин і відсвяткувати з командою перемогу з рахунком 2:0. Однак він навряд чи з'явиться на полі в грі наступного туру чемпіонату Іспанії.
Лазарет "Реала" вже сповнений
Мадридському клубу вже не вистачає Едера Мілітао через травму коліна, натомість Ферлан Менді нещодавно повернувся в обойму команди, а Дані Карвахаль навіть опинився на лаві запасних у матчі з "Лас-Пальмасом" після відновлення м'язового пошкодження.
"Менді вже готовий грати. Хочемо, щоб і Карвахаль був доступний для наступного поєдинку. Відсутність Рюдігера може стати великою проблемою. Сподіваємося, що він швидко відновиться. Щодо Алаби, є невеликий шанс на те, що він зіграє з "Жироною", — розповів Карло Анчелотті.
Зазначимо, що у лазареті "Реала" вже давно перебувають голкіпер Тібо Куртуа та новачок команди Арда Гюлер. Захисник Начо поки що теж не готовий грати.
У семи турах Ла-Ліги "Реал" набрав 18 очок. Команда Карло Анчелотті посідає друге місце у турнірній таблиці. Найближчої суботи мадридці зіграють із лідером чемпіонату Іспанії "Жироною". Поєдинок проти "Барселони" відбудеться 28 жовтня. На той час і Рюдігер, і Алаба мають повернутися до ладу.
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