"Реал" потерял из-за травм двух защитников: сыграют ли они против "Барселоны"

Карло Анчелотти недоволен игрой "Реала". Фото: REUTERS/Juan Medina

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сообщил, что Давид Алаба и Антонио Рюдигер получили травмы во время матча испанской Ла Лиги с "Лас-Пальмасом" в среду. Оба защитника не смогут принять участие в игре с "Жироной".

Кадровые проблемы "бланкос" продолжают накапливаться, сообщает Marca.

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Давид Алаба был заменен в конце первого тайма матча с "Лас-Пальмасом". Антонио Рюдигеру удалось отыграть полные 90 минут и отпраздновать с командой победу со счетом 2:0. Однако и он вряд ли появится на поле в игре следующего тура чемпионата Испании.

Рюдигер и Беллингем на разминке. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Лазарет "Реала" уже полон

Мадридскому клубу уже не хватает Эдера Милитао из-за травмы колена, зато Ферлан Менди недавно вернулся в обойму команды, а Дани Карвахаль даже оказался на скамейке запасных в матче с "Лас-Пальмасом" после восстановления от мышечного повреждения.

"Менди уже готов играть. Хотим, чтобы и Карвахаль был доступен для следующего поединка. Отсутствие Рюдигера может стать большой проблемой. Надеемся, что он быстро восстановится. Что касается Алабы, есть небольшой шанс на то, что он сыграет с "Жироной", — рассказал Карло Анчелотти.

Давид Алаба получил травму. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Отметим, что в лазарете "Реала" уже давно находятся голкипер Тибо Куртуа и новичок команды Арда Гюлер. Защитник Начо пока тоже не готов играть.

В семи турах Ла Лиги "Реал" набрал 18 очков. Команда Карло Анчелотти занимает второе место в турнирной таблице. В ближайшую субботу мадридцы сыграют с лидером чемпионата Испании "Жироной". Поединок против "Барселоны" пройдет 28 октября. К тому времени и Рюдигер, и Алаба должны вернуться в строй.

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