Реал втратив очки і Жирона офіційно стала лідером Ла-Ліги

Гравці "Реалу" у матчі з "Райо Вальєкано". Фото: REUTERS/Juan Medina

У дванадцятому турі чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" у дербі приймав "Райо Вальєкано". Підопічним Карло Анчелотті необхідно було вигравати, щоб наздогнати "Жирону", яка у своєму матчі перемогла.

Проте святкувати перемогу у дербі "Реал" не зміг. Матч завершився нульовою нічиєю, повідомив портал Новини LIVE.

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З самого початку матчу "Райо Вальєкано" збудував біля своїх воріт захисні "мури" і також сподівався на везіння. Ймовірно, саме другий фактор і зіграв на їхню користь.

Гравці "Реалу" за відведений час 22 рази били по воротах, п'ять у ствір, і жодного разу не забили. У суперника взагалі не було жодного влучання в площину з чотирьох спроб.

Володіння м'ячем також було на користь "Реала" — 63% проти 37%.

На 66-й хвилині мадридцям таки вдалося забити після удару Вінісіуса Жуніора, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд у Хоселу. Більше змінити цифри на табло їм не вдалося.

Після 12 турів "Реал" із 29 набраними очками посідає друге місце. У "Жирони", що йде на першій позиції, — 31 бал.

"Барселона" в чемпіонаті Іспанії йде третьою — 27 очок, а четверта позиція за мадридським "Атлетіко", у якого матч у запасі, та 25 балів у активі.

"Реал" — "Райо Вальєкано" — 0:0

"Реал": Аррісабалага — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Фран Гарсія (Кроос, 72) — Камавінга — Вальверде, Модріч (Родріго, 69) — Беллінгем — Хоселу, Вінісіус.

"Райо Вальєкано": Димитрієвскі — Ратіу, Мумін, Лежен, Еспіно — Палассон, Сіс (Перес, 61), Валентин, О. Гарсія (Бебе, 75) — У. Лопес (Трехо, 60) — де Томас (Фалькао, 75).

Попередження: Камавінга, Вінісіус, Рюдігер — Ратіу, Сіс, Трехо, Димитрієвські, Лежен

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