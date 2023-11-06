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Реал потерял очки и Жирона официально стала лидером Ла Лиги

6 ноября 2023 08:04
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Агабекян Карен
редактор
Реал потерял очки и Жирона официально стала лидером Ла Лиги
Игроки "Реала" в матче с "Райо Вальекано". Фото: REUTERS/Juan Medina
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В двенадцатом туре чемпионата Испании мадридский "Реал" в дерби принимал "Райо Вальекано". Подопечным Карло Анчелотти необходимо было выигрывать, чтобы догнать "Жирону", которая в своем матче победила.

Однако праздновать победу в дерби "Реал" не смог. Матч завершился нулевой ничьей, сообщил портал Новини.LIVE.

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С самого начала матча "Райо Вальекано" выстроил у своих ворот защитные "муры" и также надеялся на везение. Вероятно, именно второй фактор и сыграл в их пользу.

Игроки "Реала" за отведенное время 22 раза били по воротам, пять в створ, и ни разу не забили. У соперника вообще ни единого попадания в створ из четырех попыток.

Владение мячом также было в пользу "Реала" — 63% против 37%.

На 66-й минуте мадридцам все же удалось забить после удара Винисиуса Жуниора, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда у Хоселу. Больше поменять цифры на табло им не удалось.

После 12 туров "Реал" с 29 набраными очками занимает второе место. У идущей на первой позиции "Жироны" — 31 балл.

"Барселона" в чемпионате Испании идет третьей — 27 очков, а четвертая позиция за мадридским "Атлетико", у которого матч в запасе, и 25 баллов в активе.

"Реал" — "Райо Вальекано" — 0:0

"Реал": Аррисабалага — Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия (Кроос, 72) — Камавинга — Вальверде, Модрич (Родриго, 69) — Беллингем — Хоселу, Винисиус.

"Райо Вальекано": Димитриевски — Ратиу, Мумин, Лежен, Эспино — Палассон, Сис (Перес, 61), Валентин, О. Гарсия (Бебе, 75) — У. Лопес (Трехо, 60) — де Томас (Фалькао, 75).

Предупреждения: Камавинга, Винисиус, Рюдигер — Ратиу, Сис, Трехо, Димитриевские, Лежен

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