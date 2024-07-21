Реал Мадрид раптово збільшив вартість Луніна

Реал збільшив трансферну вартість Луніна перед продажем українця
Воротар Андрій Лунін зовсім скоро може покинути "Реал". Проте мадридський клуб раптово сильно збільшив трансферну вартість гравця.
Про це пише Marca.
Вартість Луніна збільшилась
Клубам, які спілкувались з агентом Луніна повідомили, що вартість гравця наразі складає 30 млн євро. Зазначається, що це стартова сума, проте вона може бути переглянута під час перемовин.
У разі, якщо Луніна підпишуть за 30 млн, це зробить його одним із найдорожчих воротарів у історії.
Transfermarkt оцінює Луніна в 25 млн євро.
Відомо, що раніше керівництво мадридського клубу запропонувало голкіперу продовжити співпрацю, проте він ще не дав остаточної відповіді.
В минулому сезоні Андрій Лунін був основним воротарем мадридців через травми Тібо Куртуа. Він провів 31 матч — пропустив 32 голи та 12 разів відіграв на нуль.
Нагадаємо, Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця.
Трубін більше не зіграє за "Бенфіку" — українець готується до трансферу.
"Жирона" хоче запросити українського гравця "Динамо" — про кого йдеться.
Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом.
Українського коментатора хочуть надовго усунути від роботи — що відомо.
Читайте Новини.LIVE!