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Реал збільшив трансферну вартість Луніна перед продажем українця

21 липня 2024 17:33
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Реал Мадрид раптово збільшив вартість Луніна
Андрій Лунін. Фото: sport.fr
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Воротар Андрій Лунін зовсім скоро може покинути "Реал". Проте мадридський клуб раптово сильно збільшив трансферну вартість гравця. 

Про це пише Marca.

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Клубам, які спілкувались з агентом Луніна повідомили, що вартість гравця наразі складає 30 млн євро. Зазначається, що це стартова сума, проте вона може бути переглянута під час перемовин.

У разі, якщо Луніна підпишуть за 30 млн, це зробить його одним із найдорожчих воротарів у історії. 

Transfermarkt оцінює Луніна в 25 млн євро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Відомо, що раніше керівництво мадридського клубу запропонувало голкіперу продовжити співпрацю, проте він ще не дав остаточної відповіді. 

В минулому сезоні Андрій Лунін був основним воротарем мадридців через травми Тібо Куртуа. Він провів 31 матч — пропустив 32 голи та 12 разів відіграв на нуль.

Нагадаємо, Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця. 

Трубін більше не зіграє за "Бенфіку" — українець готується до трансферу.

"Жирона" хоче запросити українського гравця "Динамо" — про кого йдеться. 

Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом. 

Українського коментатора хочуть надовго усунути від роботи — що відомо.

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