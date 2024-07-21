Реал Мадрид раптово збільшив вартість Луніна

Андрій Лунін. Фото: sport.fr

Воротар Андрій Лунін зовсім скоро може покинути "Реал". Проте мадридський клуб раптово сильно збільшив трансферну вартість гравця.

Про це пише Marca.

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Вартість Луніна збільшилась

Клубам, які спілкувались з агентом Луніна повідомили, що вартість гравця наразі складає 30 млн євро. Зазначається, що це стартова сума, проте вона може бути переглянута під час перемовин.

У разі, якщо Луніна підпишуть за 30 млн, це зробить його одним із найдорожчих воротарів у історії.

Transfermarkt оцінює Луніна в 25 млн євро.

Відомо, що раніше керівництво мадридського клубу запропонувало голкіперу продовжити співпрацю, проте він ще не дав остаточної відповіді.

В минулому сезоні Андрій Лунін був основним воротарем мадридців через травми Тібо Куртуа. Він провів 31 матч — пропустив 32 голи та 12 разів відіграв на нуль.

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