Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Реал увеличил трансферную стоимость Лунина перед продажей украинца arrow

Реал увеличил трансферную стоимость Лунина перед продажей украинца

21 июля 2024 17:33
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Реал Мадрид внезапно увеличил стоимость Лунина
Андрей Лунин. Фото: sport.fr
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Вратарь Андрей Лунин совсем скоро может покинуть "Реал". Однако мадридский клуб внезапно сильно увеличил трансферную стоимость игрока.

Об этом пишет Marca.

Читайте также:

Стоимость Лунина увеличилась

Клубам, которые общались с агентом Лунина, сообщили, что стоимость игрока составляет 30 млн евро. Это стартовая сумма, однако она может быть пересмотрена во время переговоров.

В случае, если Лунина подпишут за 30 млн, это сделает его одним из самых дорогих вратарей в истории.

Transfermarkt оценивает Лунина в 25 млн. евро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Andrii_Lunin (@lunin_andrey)

Известно, что ранее руководство мадридского клуба предложило голкиперу продолжить сотрудничество, однако он еще не дал окончательного ответа.

В прошлом сезоне Андрей Лунин был основным вратарем мадридцев из-за травм Тибо Куртуа. Он провел 31 матч — пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Напомним, Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца.

Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.

"Жирона" хочет пригласить украинского игрока "Динамо" — о ком идет речь.

Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом.

Украинского комментатора хотят надолго отстранить от работы, что известно.

футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Андрей Лунин

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ