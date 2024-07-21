Реал Мадрид внезапно увеличил стоимость Лунина

Реал увеличил трансферную стоимость Лунина перед продажей украинца
Вратарь Андрей Лунин совсем скоро может покинуть "Реал". Однако мадридский клуб внезапно сильно увеличил трансферную стоимость игрока.
Об этом пишет Marca.
Стоимость Лунина увеличилась
Клубам, которые общались с агентом Лунина, сообщили, что стоимость игрока составляет 30 млн евро. Это стартовая сумма, однако она может быть пересмотрена во время переговоров.
В случае, если Лунина подпишут за 30 млн, это сделает его одним из самых дорогих вратарей в истории.
Transfermarkt оценивает Лунина в 25 млн. евро.
Известно, что ранее руководство мадридского клуба предложило голкиперу продолжить сотрудничество, однако он еще не дал окончательного ответа.
В прошлом сезоне Андрей Лунин был основным вратарем мадридцев из-за травм Тибо Куртуа. Он провел 31 матч — пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
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