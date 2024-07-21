Реал Мадрид внезапно увеличил стоимость Лунина

Андрей Лунин. Фото: sport.fr

Вратарь Андрей Лунин совсем скоро может покинуть "Реал". Однако мадридский клуб внезапно сильно увеличил трансферную стоимость игрока.

Об этом пишет Marca.

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Стоимость Лунина увеличилась

Клубам, которые общались с агентом Лунина, сообщили, что стоимость игрока составляет 30 млн евро. Это стартовая сумма, однако она может быть пересмотрена во время переговоров.

В случае, если Лунина подпишут за 30 млн, это сделает его одним из самых дорогих вратарей в истории.

Transfermarkt оценивает Лунина в 25 млн. евро.

Известно, что ранее руководство мадридского клуба предложило голкиперу продолжить сотрудничество, однако он еще не дал окончательного ответа.

В прошлом сезоне Андрей Лунин был основным вратарем мадридцев из-за травм Тибо Куртуа. Он провел 31 матч — пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

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