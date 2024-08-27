Реал шукає заміну Андрію Луніну, розглядають Карла Хейна

Реал знайшов голкіпера для заміни Луніну
В українського голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна через рік завершиться контракт. Тому клуб займається пошуком нового другого голкіпера.
Іспанське видання todofichajes повідомило про інтерес клуба до гравця лондонського "Арсеналу".
Хто замінить Луніна в "Реалі"
За інформацією джерела, "Реал" слідкує за 22-річним естонським воротарем "Арсеналу" Карлом Хейном.
Естонця розглядають як один із можливих варіантів на заміну Луніна як другого голкіпера після Тібо Куртуа.
В сезоні 2024/2025 років Хейн на правах оренди гратиме за "Вальядолід", де провів два матчі, в яких пропустив три голи. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює естонця у два мільйони євро.
Зазначимо, що раніше Лунін захотів залишитись у "Реалі" ще на рік. В клубі погодились з ним та вирішили його не продавати.
Цього сезону Лунін ще не грав у складі "Реалу". Минулого сезону завдяки травмі Тібо Куртуа українець зіграв 31 матч, з яких 12 було без пропущених голів. При цьому Андрій пропустив 32 голи.
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