Реал шукає заміну Андрію Луніну, розглядають Карла Хейна

Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

В українського голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна через рік завершиться контракт. Тому клуб займається пошуком нового другого голкіпера.

Іспанське видання todofichajes повідомило про інтерес клуба до гравця лондонського "Арсеналу".

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Карл Хейн. Фото: Reuters

Хто замінить Луніна в "Реалі"

За інформацією джерела, "Реал" слідкує за 22-річним естонським воротарем "Арсеналу" Карлом Хейном.

Естонця розглядають як один із можливих варіантів на заміну Луніна як другого голкіпера після Тібо Куртуа.

В сезоні 2024/2025 років Хейн на правах оренди гратиме за "Вальядолід", де провів два матчі, в яких пропустив три голи. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює естонця у два мільйони євро.

Зазначимо, що раніше Лунін захотів залишитись у "Реалі" ще на рік. В клубі погодились з ним та вирішили його не продавати.

Цього сезону Лунін ще не грав у складі "Реалу". Минулого сезону завдяки травмі Тібо Куртуа українець зіграв 31 матч, з яких 12 було без пропущених голів. При цьому Андрій пропустив 32 голи.

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