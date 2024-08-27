Реал ищет замену Андрею Лунину, рассматривают Карла Хейна

Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

У украинского голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина через год завершится контракт. Поэтому клуб занимается поиском нового второго голкипера.

Испанское издание todofichajes сообщило об интересе клуба к игроку лондонского "Арсенала".

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Карл Хейн. Фото: Reuters

Кто заменит Лунина в "Реале"

По информации источника, "Реал" следит за 22-летним эстонским вратарем "Арсенала" Карлом Хейном.

Эстонца рассматривают как один из возможных вариантов взамен Лунина как второго голкипера после Тибо Куртуа.

В сезоне 2024/2025 годов Хейн на правах аренды будет играть за "Вальядолид", где провел два матча, в которых пропустил три гола. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает эстонца в два миллиона евро.

Ранее Лунин захотел остаться в "Реале" еще на год. В клубе согласились с ним и решили его не продавать.

В этом сезоне Лунин еще не играл в составе "Реала". В прошлом сезоне благодаря травме Тибо Куртуа украинец сыграл 31 матч, из которых 12 были без пропущенных голов. При этом Андрей пропустил 32 гола.

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