Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Реал" знайшов заміну Анчелотті в "Арсеналі" arrow

"Реал" знайшов заміну Анчелотті в "Арсеналі"

20 травня 2023 16:32
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
"Реал" знайшов заміну Анчелотті в "Арсеналі"
Гловний тренер "Реалу" Карло Анчелотті. Фото: Reuters/JUAN MEDINA
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Карло Анчелотті залишиться головним тренером мадридського "Реалу" в наступному сезоні, але контракт, який завершується у 2024 році, з італійцем продовжено не буде. Водночас боси "вершкових" вже визначились, кого хочуть бачити на тренерському містку своєї команди після Карліто. 

Про це повідомляє Fichajes. 

Читайте також:

Артета — фаворит

За інформацією журналістів, президент "Реалу" Флорентіно Перес одержимий ідеєю запросити на посаду головного тренера своєї команди наставника лондонського "Арсеналу" Мікеля Артету. Бос "вершкових" буцімто хоче, щоб саме іспанський спеціаліст очолив новий проект на "Сантьяго Бернабеу".

Артета
Мікель Артета керує діями гравців "Арсеналу". Фото: Reuters/DAVID KLEIN

Керівнитво мадридського клубу давно слідкує за розвитком Артети. В Мадриді захоплюються талантом фахівця.

Втім, в "Реалі" хочуть оцінити можливості Мікеля у Лізі Чемпіонів, тому наступний сезон стане визначальним. 

Мікель Артета був близький до завоювання титулу чемпіона Англії з "Арсеналом" у цьогорічному розіграші АПЛ, але на фініші чемпіонату фактично програв боротьбу "Манчестер Сіті". 

Нагадаємо, "Челсі" вирішив улітку відпустити Михайла Мудрика до іншої команди.

Легендарний тренер Олег Блохін готовий очолити збірну України

Зважування Василя Ломаченка та Девіна Хейні завершилося скандалом. Цей бій в Україні можна буде переглянути безкоштовно.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі звернувся до Олександра Усіка з несподіваним проханням.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Новина з фото

12:32 "Як же я скучила": Мохаммад Захур після розлучення забрав у Камалії дітей?

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB