"Реал" знайшов заміну Анчелотті в "Арсеналі"

Гловний тренер "Реалу" Карло Анчелотті. Фото: Reuters/JUAN MEDINA

Карло Анчелотті залишиться головним тренером мадридського "Реалу" в наступному сезоні, але контракт, який завершується у 2024 році, з італійцем продовжено не буде. Водночас боси "вершкових" вже визначились, кого хочуть бачити на тренерському містку своєї команди після Карліто.

Про це повідомляє Fichajes.

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Артета — фаворит

За інформацією журналістів, президент "Реалу" Флорентіно Перес одержимий ідеєю запросити на посаду головного тренера своєї команди наставника лондонського "Арсеналу" Мікеля Артету. Бос "вершкових" буцімто хоче, щоб саме іспанський спеціаліст очолив новий проект на "Сантьяго Бернабеу".

Мікель Артета керує діями гравців "Арсеналу". Фото: Reuters/DAVID KLEIN

Керівнитво мадридського клубу давно слідкує за розвитком Артети. В Мадриді захоплюються талантом фахівця.

Втім, в "Реалі" хочуть оцінити можливості Мікеля у Лізі Чемпіонів, тому наступний сезон стане визначальним.

Мікель Артета був близький до завоювання титулу чемпіона Англії з "Арсеналом" у цьогорічному розіграші АПЛ, але на фініші чемпіонату фактично програв боротьбу "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, "Челсі" вирішив улітку відпустити Михайла Мудрика до іншої команди.

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