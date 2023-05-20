"Реал" нашел замену Анчелотти в "Арсенале"

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти. Фото: Reuters/JUAN MEDINA

Карло Анчелотти останется главным тренером мадридского "Реала" в следующем сезоне, но контракт, который завершается в 2024 году, с итальянцем продлен не будет. В то же время боссы "сливочных" уже определились, кого хотят видеть на тренерском мостике своей команды после Карлито.

Об этом сообщает Fichajes.

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Артета – фаворит

По информации журналистов, президент "Реала" Флорентино Перес одержим идеей пригласить на должность главного тренера своей команды наставника лондонского "Арсенала" Микеля Артету. Босс "сливочных" якобы хочет, чтобы именно испанский специалист возглавил новый проект на "Сантьяго Бернабеу".

Микель Артета руководит действиями игроков "Арсенала". Фото: Reuters/DAVID KLEIN

Руководство мадридского клуба давно следит за развитием Артеты. В Мадриде восхищаются талантом специалиста.

Впрочем, в "Реале" хотят оценить возможности Микеля в Лиге Чемпионов, поэтому следующий сезон станет определяющим.

Микель Артета был близок к завоеванию титула чемпиона Англии с "Арсеналом" в нынешнем розыгрыше АПЛ, но на финише чемпионата фактически проиграл борьбу "Манчестер Сити".

Напомним, "Челси" решил летом отпустить Михаила Мудрика в другую команду.

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