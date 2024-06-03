Сергій Ребров прокоментував статус Піччі Довбика — що сказав тренер

Сергій Ребров. Фото: Суспільне спорт

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров прокоментував статус Піччі Артема Довбика. За його словами, це надасть футболісту впевненості перед Євро-2024.

Про це тренер заявив на пресконференції, пише портал Новини.LIVE

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Сергій Ребров заявив, що досягнення Довбика у Ла Лізі додасть йому багато впевненості та мотивації виступити на Євро-2024 на найвищому рівні.

"Я радий, що багато наших футболістів грають у топлігах. Звичайно, Артему статус кращого бомбардира додав більше впевненості перед Євро, це дуже важливо для нього. Гравці, які приїжджають у збірну з провідних чемпіонатів, додають досвіду всій команді", — сказав Ребров.

Зазначимо, що Артем Довбик став найкращим гравцем іспанської першості у сезоні 2023/24, забивши 24 голи у 36 матчах.

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