Сергій Ребров прокоментував статус Піччі Довбика — що сказав тренер

Ребров емоційно прокоментував досягнення Довбика — що сказав тренер
Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров прокоментував статус Піччі Артема Довбика. За його словами, це надасть футболісту впевненості перед Євро-2024.
Про це тренер заявив на пресконференції, пише портал Новини.LIVE
Ребров висловився про Довбика
Сергій Ребров заявив, що досягнення Довбика у Ла Лізі додасть йому багато впевненості та мотивації виступити на Євро-2024 на найвищому рівні.
"Я радий, що багато наших футболістів грають у топлігах. Звичайно, Артему статус кращого бомбардира додав більше впевненості перед Євро, це дуже важливо для нього. Гравці, які приїжджають у збірну з провідних чемпіонатів, додають досвіду всій команді", — сказав Ребров.
Зазначимо, що Артем Довбик став найкращим гравцем іспанської першості у сезоні 2023/24, забивши 24 голи у 36 матчах.
Нагадаємо, Анатолій Трубін піде з "Бенфіки" після Євро-2024.
Довбик розповів про своє прізвисько у "Жироні" та назвав завдання на Євро-2024.
Максимов ухвалив несподіване рішення у тренерській кар'єрі.
Лунін може більше не зіграти за "Реал" жодного матчу.
"Кривбас" отримав пропозиції продати Дібанго у Європу — яке рішення прийняли у клубі.
Читайте Новини.LIVE!