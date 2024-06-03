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Ребров эмоционально прокомментировал достижение Довбика — что сказал тренер

3 июня 2024 17:56
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Сергей Ребров прокомментировал статус Пиччи Довбика - что сказал тренер
Сергей Ребров. Фото: Суспільне спорт
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров прокомментировал статус Пиччи Артема Довбика. По его словам, это придаст футболисту уверенность перед Евро-2024. 

Об этом тренер заявил на пресс-конференции, пишет портал Новини.LIVE

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Сергей Ребров заявил, что достижение Довбика в Ла Лиге придаст ему много уверенности и мотивации выступить на Евро-2024 на самом высоком уровне.

"Я рад, что многие наши футболисты играют в топлигах. Конечно, Артему статус лучшего бомбардира придал больше уверенности перед Евро, это очень важно для него. Игроки, приезжающие в сборную с ведущих чемпионатов, передают опыт всей команде", — сказал Ребров.

Отметим, что Артем Довбик стал лучшим игроком испанского первенства в сезоне 2023/24, забив 24 гола в 36 матчах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by LALIGA (@laliga)

 

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Украина
Артем Довбик
Сергей Ребров
футбол
Испанская Ла Лига

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