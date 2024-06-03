Сергій Ребров отримав пам'ятний подарунок від збірної України

Збірна України привітала Реброва з ювілеєм перед матчем із Німеччиною
Головний тренер збірної України Сергій Ребров став героєм урочистої церемонії у таборі національної команди. Делегація "синьо-жовтих" на чолі з капітаном Андрієм Ярмоленком зворушливо привітала наставника зі святом.
Сергію Реброву виповнилося 50 років, нагадує офіційна сторінка УАФ у Instagram.
Збірна України продовжує готуватись до товариського матчу з Німеччиною. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров відсвяткував ювілей напередодні контрольного спарингу своєї команди. Наставнику виповнилося 50 років.
Сюрприз для Реброва
Функціонери, гравці та тренери національної команди приготували подарунок своєму наставнику. Кожен футболіст залишив побажання та автограф на формі збірної України з прізвищем тренера та номером "50" на спині.
Капітан національної команди Андрія Ярмоленка урочисто вручив подарунок Сергію Реброву. Півзахисник зробив тренеру успіхів та нових ідей, а також пообіцяв, що команда виконуватиме всі вказівки наставника.
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