Сергій Ребров отримав пам'ятний подарунок від збірної України

Сергій Ребров на церемонії нагородження. Фото: скриншот instagram.com/uafukraine/

Головний тренер збірної України Сергій Ребров став героєм урочистої церемонії у таборі національної команди. Делегація "синьо-жовтих" на чолі з капітаном Андрієм Ярмоленком зворушливо привітала наставника зі святом.

Сергію Реброву виповнилося 50 років, нагадує офіційна сторінка УАФ у Instagram.

Читайте також:

Збірна України продовжує готуватись до товариського матчу з Німеччиною. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров відсвяткував ювілей напередодні контрольного спарингу своєї команди. Наставнику виповнилося 50 років.

Бущан ставить автограф на подарунку для Реброва Фото: скриншот instagram.com/uafukraine/

Сюрприз для Реброва

Функціонери, гравці та тренери національної команди приготували подарунок своєму наставнику. Кожен футболіст залишив побажання та автограф на формі збірної України з прізвищем тренера та номером "50" на спині.

Ярмоленко та Ребров. Фото: скриншот instagram.com/uafukraine/

Капітан національної команди Андрія Ярмоленка урочисто вручив подарунок Сергію Реброву. Півзахисник зробив тренеру успіхів та нових ідей, а також пообіцяв, що команда виконуватиме всі вказівки наставника.

Нагадаємо, Анатолій Трубін піде з "Бенфіки" після Євро-2024.

Довбик розповів про своє прізвисько у "Жироні" та назвав завдання на Євро-2024.

Максимов ухвалив несподіване рішення у тренерській кар'єрі.

Лунін може більше не зіграти за "Реал" жодного матчу.

"Кривбас" отримав пропозиції продати Дібанго у Європу — яке рішення прийняли у клубі.