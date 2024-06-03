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Збірна України привітала Реброва з ювілеєм перед матчем із Німеччиною

3 червня 2024 14:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Сергій Ребров отримав пам'ятний подарунок від збірної України
Сергій Ребров на церемонії нагородження. Фото: скриншот instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної України Сергій Ребров став героєм урочистої церемонії у таборі національної команди. Делегація "синьо-жовтих" на чолі з капітаном Андрієм Ярмоленком зворушливо привітала наставника зі святом.

Сергію Реброву виповнилося 50 років, нагадує офіційна сторінка УАФ у Instagram.

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Збірна України продовжує готуватись до товариського матчу з Німеччиною. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров відсвяткував ювілей напередодні контрольного спарингу своєї команди. Наставнику виповнилося 50 років.

Георгій Бущан
Бущан ставить автограф на подарунку для Реброва Фото: скриншот instagram.com/uafukraine/

Сюрприз для Реброва

Функціонери, гравці та тренери національної команди приготували подарунок своєму наставнику. Кожен футболіст залишив побажання та автограф на формі збірної України з прізвищем тренера та номером "50" на спині.

Ярмоленко та Ребров
Ярмоленко та Ребров. Фото: скриншот instagram.com/uafukraine/

Капітан національної команди Андрія Ярмоленка урочисто вручив подарунок Сергію Реброву. Півзахисник зробив тренеру успіхів та нових ідей, а також пообіцяв, що команда виконуватиме всі вказівки наставника.

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Сергій Ребров
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
спорт

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