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Сборная Украины поздравила Реброва с юбилеем перед матчем с Германией

3 июня 2024 14:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сергей Ребров получил памятный подарок от сборной Украины
Сергей Ребров на церемонии награждения. Фото: скриншот instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров стал героем торжественной церемонии в лагере национальной команды. Делегация "сине-желтых" во главе с капитаном Андреем Ярмоленко трогательно поздравила наставника с праздником. 

Сергею Реброву исполнилось 50 лет, напоминает официальная страница УАФ в Instagram. 

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Сборная Украины продолжает готовиться к товарищескому матчу с Германией. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров отпраздновал юбилей накануне контрольного спарринга своей команды. Наставнику исполнилось 50 лет. 

Георгий Бущан
Бущан ставит автограф на подарке для Реброва. Фото: скриншот instagram.com/uafukraine/

Сюрприз для Реброва 

Функционеры, игроки и тренеры национальной команды приготовили подарок своему наставнику. Каждый футболист оставил пожелания и автограф на форме сборной Украины с фамилией тренера и номером "50" на спине. 

Ярмоленко и Ребров
Ярмоленко и Ребров. Фото: скриншот instagram.com/uafukraine/

Капитан национальной команды Андрея Ярмоленко торжественно вручил подарок Сергею Реброву. Полузащитник поделал тренеру успехов и новых идей, а также пообещал, что команда будет выполнять все указания наставника. 

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Сергей Ребров
футбол
Сборная Украины по футболу
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