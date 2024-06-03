Сергей Ребров получил памятный подарок от сборной Украины

Сергей Ребров на церемонии награждения. Фото: скриншот instagram.com/uafukraine/

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров стал героем торжественной церемонии в лагере национальной команды. Делегация "сине-желтых" во главе с капитаном Андреем Ярмоленко трогательно поздравила наставника с праздником.

Сергею Реброву исполнилось 50 лет, напоминает официальная страница УАФ в Instagram.

Читайте также:

Сборная Украины продолжает готовиться к товарищескому матчу с Германией. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров отпраздновал юбилей накануне контрольного спарринга своей команды. Наставнику исполнилось 50 лет.

Бущан ставит автограф на подарке для Реброва. Фото: скриншот instagram.com/uafukraine/

Сюрприз для Реброва

Функционеры, игроки и тренеры национальной команды приготовили подарок своему наставнику. Каждый футболист оставил пожелания и автограф на форме сборной Украины с фамилией тренера и номером "50" на спине.

Ярмоленко и Ребров. Фото: скриншот instagram.com/uafukraine/

Капитан национальной команды Андрея Ярмоленко торжественно вручил подарок Сергею Реброву. Полузащитник поделал тренеру успехов и новых идей, а также пообещал, что команда будет выполнять все указания наставника.

Напомним, Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" после Евро-2024.

Довбик рассказал о своем прозвище в "Жироне" и назвал задачу на Евро-2024.

Максимов принял неожиданное решение в тренерской карьере.

Лунин может больше не сыграть за "Реал" ни одного матча.

"Кривбасс" получил предложения продать Дибанго в Европу — какое решение приняли в клубе.