Ребров і Холіфілд підтримали Усика перед боєм з Ф'юрі

Олександр Усик перед боєм із Тайсоном Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Український спортсмен Олександр Усик готується до виходу на ринг. Він побореться з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі.

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров в ефірі телеканалу Megogo звернувся до українця із напуттям.

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Сергій Ребров не сумнівається у перемозі Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі. Український футбольний тренер закликав співвітчизника поставитися до суперника з повагою та настороженістю.

"Усику важливо бути готовим на всі 100 відсотків. Але не все залежить тільки від тебе, адже ти протистоїш іншому супернику. Те саме стосується футболу. Ми всією країною дивитимемося цей бій і підтримуватимемо Олександра", — пообіцяв Ребров.

Евандер Холіфілд, Олександр Усик та Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/usykaa/

Зустріч Усика та Холіфілда

На боці українського боксера буде ще один зірковий уболівальник. Незадовго до того, як вирушити до роздягальні, Олександр Усик зустрівся з легендарним спортсменом.

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Евандер Холіфілд заявив, що вболіватиме за українця. Він побажав удачі Усику в бою проти Ф'юрі.

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